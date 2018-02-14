СБУ разоблачила запорожских хакеров. Они планировали атаковать банки

В Запорожье СБУ совместно с полицией задержали группу хакеров, которые планировали похищать средства с банковских счетов, сообщается на сайте пресс-службы ведомства, пишут AIN.UA.

Трое местных жителей собирались использовать специализированное ПО для взлома процессинга банков и заражения внутренних сетей. План заключался в том, чтобы получить данные к пользовательским счетам и выводить оттуда деньги. Однако атаки удалось зафиксировать, а также идентифицировать их источник. Названия потенциальных «жертв» не раскрываются — среди учреждений были и госбанки.

СБУ разоблачила запорожских хакеров. Они планировали атаковать банки

Фото: ssu.gov.ua

В доме подозреваемых был произведен обыск. Правоохранители обнаружили вредоносное ПО, накопители, международные банковские карты, документы и другие улики, подтверждающие связь с преступлением. Оборудование направлено на экспертизу, в то время как против хакеров открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК. Им вменяют незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей. В случае подтверждения обвинений, им грозит штраф и лишение свободы.


Михаил Сапитон, AIN


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