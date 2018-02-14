СБУ разоблачила запорожских хакеров. Они планировали атаковать банки

В Запорожье СБУ совместно с полицией задержали группу хакеров, которые планировали похищать средства с банковских счетов, сообщается на сайте пресс-службы ведомства, пишут AIN.UA .

Трое местных жителей собирались использовать специализированное ПО для взлома процессинга банков и заражения внутренних сетей. План заключался в том, чтобы получить данные к пользовательским счетам и выводить оттуда деньги. Однако атаки удалось зафиксировать, а также идентифицировать их источник. Названия потенциальных «жертв» не раскрываются — среди учреждений были и госбанки.

Фото: ssu.gov.ua