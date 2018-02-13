Ко Дню влюбленных украинские юристы запустили бота, помогающего развестись

Команда «Юскутум» объявила о новой разработке — это чат-бот для Facebook под названием SudoBot, который поможет парам оформить развод. Бот поможет составить и подать заявление на развод, оплатить услугу и пригласить стороны в суд. , пишут AIN.UA

Как отмечают в компании, обращение к боту избавит пользователя от необходимости идти в суд для того, чтобы подавать исковое заявление. Кроме того, сама процедура обойдется дешевле. «К примеру, бот зарегистрирует ваш иск за 950 грн, а оформление развода в суде стоит около 1500 грн», — отмечают юристы.

Ко Дню влюбленных украинские юристы запустили бота, помогающего развестись

Чтобы воспользоваться услугами бота, нужно зайти на его страницу, написать сообщение и начать разговор. В диалоге нужно предоставить ведомости о муже или жене, в результате бот составит готовое заявление. Его подписывают адвокаты «Юскутум» и оно отправляется в суд. Бот также может давать советы о том, как вести себя в суде, и что делать, когда придет повестка.

В Украине услуги бота уже опробовали: 24 января суд принял первое решение о расторжении брака, оформленное с помощью SudoBot.

Для статистики: ежегодно в Украине происходит порядка 100 000 разводов.


Ольга Карпенко, AIN


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