Самые популярные криптовалюты в дарквебе: биткоин не первый
Биткоин часто критикуют за то, что эта криптовалюта часто используется для покупки товаров в даркнете, оплаты наркотиков и т.д. Эксперты Recorder Future
Согласно отчету, самой популярной криптовалютой для оплаты незаконных услуг и покупки запрещенных товаров стала криптовалюта Litecoin. Около 30% всех сайтов и торговцев принимают оплату в LTC. Следом идет Dash (20%), Bitcoin Cash (13%), Ethereum (9%) и Monero (9%).
В отчете также говорится, что в англоговорящей части дарквеба более популярной все же является валюта Monero, тогда как в Восточной Европе — Litecoin.
Биткоин, как способ оплаты, многими вообще не рассматривается: транзакции происходят очень долго и дорого.
Данные для статистики были получены в ходе изучения 150 форумов, торговых площадок и сайтов.
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13.02.2018 19:30