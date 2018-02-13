Самые популярные криптовалюты в дарквебе: биткоин не первый

Биткоин часто критикуют за то, что эта криптовалюта часто используется для покупки товаров в даркнете, оплаты наркотиков и т.д. Эксперты Recorder Future обнаружили, что биткоин — уже не самая популярная криптовалюта, использующаяся в даркнете. На исследование обратило внимание издание «Экономическая правда», пишут AIN.UA.

Согласно отчету, самой популярной криптовалютой для оплаты незаконных услуг и покупки запрещенных товаров стала криптовалюта Litecoin. Около 30% всех сайтов и торговцев принимают оплату в LTC. Следом идет Dash (20%), Bitcoin Cash (13%), Ethereum (9%) и Monero (9%).

Самые популярные криптовалюты в дарквебе: биткоин не первый

В отчете также говорится, что в англоговорящей части дарквеба более популярной все же является валюта Monero, тогда как в Восточной Европе — Litecoin.

Самые популярные криптовалюты в дарквебе: биткоин не первый

Биткоин, как способ оплаты, многими вообще не рассматривается: транзакции происходят очень долго и дорого.

Данные для статистики были получены в ходе изучения 150 форумов, торговых площадок и сайтов.


Илья Кабачинский, AIN


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