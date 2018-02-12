В Исландии наблюдается увеличение числа новых центров обработки данных
Исландия столкнулась с «экспоненциальным» подъемом в горнодобывающей компании Bitcoin, которая поглощает энергетические ресурсы. Об этом сообщил представитель исландской энергетической компании HS Orka.
По словам Иоганна Снорри Сигурбергссона, в этом году использование электроэнергии в центрах обработки данных Bitcoin, вероятно, превысит стоимость всех домов в Исландии.
Он сказал, что многие потенциальные клиенты очень заинтересованы в этом.
«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не будет достаточно энергии для этого»,- отметил Сигурбергссон.
Как сообщается, в Исландии за последние годы наблюдается заметное увеличение числа новых центров обработки данных.
Почти 100% энергии в стране происходит из возобновляемых источников.
Bitcoin mining относится к работе, выполняемой компьютерами, подключенными к глобальной сети Bitcoin.
«То, что мы сейчас видим, это, по-моему, почти экспоненциальный рост потребления энергии в центрах обработки данных»,- добавил господин Сигурбергссон.
Майри Маккарти, член исландского парламента для партии пиратов, написал своем Твиттере: «Криптовалютная добыча требует почти никакого персонала, очень мало в капитальных вложениях, и в основном не оставляет никаких налогов».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.