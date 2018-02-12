В Исландии наблюдается увеличение числа новых центров обработки данных

Исландия столкнулась с «экспоненциальным» подъемом в горнодобывающей компании Bitcoin, которая поглощает энергетические ресурсы. Об этом сообщил представитель исландской энергетической компании HS Orka.

По словам Иоганна Снорри Сигурбергссона, в этом году использование электроэнергии в центрах обработки данных Bitcoin, вероятно, превысит стоимость всех домов в Исландии.

Он сказал, что многие потенциальные клиенты очень заинтересованы в этом.

«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не будет достаточно энергии для этого»,- отметил Сигурбергссон.

Как сообщается, в Исландии за последние годы наблюдается заметное увеличение числа новых центров обработки данных.

Почти 100% энергии в стране происходит из возобновляемых источников.

Bitcoin mining относится к работе, выполняемой компьютерами, подключенными к глобальной сети Bitcoin.

«То, что мы сейчас видим, это, по-моему, почти экспоненциальный рост потребления энергии в центрах обработки данных»,- добавил господин Сигурбергссон.

Майри Маккарти, член исландского парламента для партии пиратов, написал своем Твиттере: «Криптовалютная добыча требует почти никакого персонала, очень мало в капитальных вложениях, и в основном не оставляет никаких налогов».