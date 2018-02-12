Google и Getty Images заключили соглашение о партнёрстве
В ближайшее время Google обновит результаты поиска по картинкам, чтобы сделать оговорки об авторском праве более заметными. Поисковик также удалит прямые ссылки на защищённые копирайтом изображения. Эти изменения стали частью соглашения о партнёрстве между Google и Getty Images,
В рамках соглашения стороны договорились о глобальном лицензионном партнёрстве, которое позволит Google использовать контент Getty Images в своих продуктах и сервисах. Представитель Google заявил, что компания начнёт интеграцию контента Getty Images незамедлительно.
Напомним, что ранее отношения между двумя компания сложно было назвать дружескими. Менее двух лет назад Getty Images обвинил Google в опосредованном пособничестве пиратству. В качестве основания для своих претензий фотобанк использовал тот факт, что его контент появляется в результатах поиска Google по картинкам.
Позже Getty Images отозвал свою жалобу, а отношения между компаниями заметно потеплели. Теперь, судя по всему, они пришли к соглашению, которое удовлетворит обе стороны. Так, в рамках достигнутых договорённостей Google сможет индексировать обширную базу Getty Images, а последний сможет обеспечить защиту авторов контента.
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12.02.2018 19:47