Google и Getty Images заключили соглашение о партнёрстве

В ближайшее время Google обновит результаты поиска по картинкам, чтобы сделать оговорки об авторском праве более заметными. Поисковик также удалит прямые ссылки на защищённые копирайтом изображения. Эти изменения стали частью соглашения о партнёрстве между Google и Getty Images, подписанного ранее в этом месяце.

В рамках соглашения стороны договорились о глобальном лицензионном партнёрстве, которое позволит Google использовать контент Getty Images в своих продуктах и сервисах. Представитель Google заявил, что компания начнёт интеграцию контента Getty Images незамедлительно.

Напомним, что ранее отношения между двумя компания сложно было назвать дружескими. Менее двух лет назад Getty Images обвинил Google в опосредованном пособничестве пиратству. В качестве основания для своих претензий фотобанк использовал тот факт, что его контент появляется в результатах поиска Google по картинкам.

Позже Getty Images отозвал свою жалобу, а отношения между компаниями заметно потеплели. Теперь, судя по всему, они пришли к соглашению, которое удовлетворит обе стороны. Так, в рамках достигнутых договорённостей Google сможет индексировать обширную базу Getty Images, а последний сможет обеспечить защиту авторов контента.


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