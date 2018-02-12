Facebook начнёт подсчитывать видимые показы органических постов

Начиная с этой недели, Facebook начнёт подсчитывать видимые показы органических публикаций. Это значит, что показ будет учитываться только в том случае, если пост действительно появлялся на экране пользователя. Новая методология соответствует тому, как соцсеть определяет охват рекламы.

«После введения более строгой отчётности некоторые страницы могут наблюдать более низкие показатели охвата, чем раньше», — говорится в блоге компании.

Чтобы помочь администратором страниц адаптироваться к новому подходу, в течение некоторого времени Facebook будет предоставлять два отчёта о показах: с использованием старой методологии и новой.

Таким образом, специалисты смогут видеть, какая доля показов их публикаций оставалась невидимой для пользователей. Со временем Facebook перейдёт на подсчёт только видимых показов. Когда это произойдёт, в компании не уточнили.

Редизайн мобильной версии статистики страницы

Помимо изменения подхода к подсчёту охвата постов, Facebook также обновил дизайн раздела со статистикой страницы в мобильной версии соцсети.

Теперь самые важные метрики будут выводиться в верхней части экрана, чтобы администраторы страниц могли более оперативно получать доступ к этой информации. Среди этих метрик значатся количество «лайков», охват и вовлечённость по странице, информация о новых подписчиках и другие сведения.