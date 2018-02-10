Как живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложение

Зиллиан впервые занялся криптовалютами в 15 лет. Тогда он зарегистрировался на бирже Coinbase (нарушив правила сервиса, требующего совершеннолетия пользователей), а также трейдинговой площадке Kraken. Оба счета Эд пополнил на $100. Поначалу подросток был настроен скептично, поскольку впервые услышал про криптовалюты в связи с ныне закрытым подпольным магазином наркотиков Silk Road. , пишут AIN.UA

Когда я инвестировал, не было ютуберов, не было инвесторов, не было никого, у кого можно было научиться. Ни книг, ни менторов — оставалось только давать себе формальное образование в этой сфере самостоятельно.

За первые несколько часов трейдинга он заработал $10. Сумма была небольшая, но 10% отыгрыш за день впечатлил Зиллиана. На следующий день он вложил $1000, а за две недели последующие недели пополнил счет еще на $11 000. Деньги были личными сбережениями парня: часть он заработал на уроках тенниса, остальное ему подарили на праздники и бар-мицву.

Родители парня, которые являются состоятельными бизнесменами, неоднозначно относились к увлечению сына — мать поддержала авантюру, а отец назвал это слишком рискованным вложением. Но в первые же несколько месяцев состояние Зиллиана взмыло вверх. Теперь он днями читал о криптовалютах, общался с трейдерами и занимался торговлей. Также Эдди начала покупать альткоины. Молодой инвестор рассказал BI, что за год в его портфолию было активов уже на $350 000, а сегодня их стоимость перевалила за $1 млн.

Зиллиан не отрицает, что его успеху поспособствовал удачное время для входа, но также отмечает бизнес-чутье и понимание криптовалют. Теперь он взялся за новое дело — консалтинг. 18-летний старшеклассник основал компанию Cryptocurrency Financial, которая предоставляет советы в отношении криптовалютных инвестиций бизнесам и заинтересованным лицам. На эту неделю Зиллиан также запланировал выход приложения Coinalert.ly, которое поможет новичкам советами, пошаговыми инструкциями и эксплейнерами.

При этом подросток, который ранее брал по $250 за час консультаций, говорит что работа его компании не нацелена на заработок денег — он просто «хочет расширить криптовалютное комьюнити». Эдди также противопоставляет себя самозванным «гениям» и «гуру»:

Я не какой-то парень с Уолл-стрит. У меня нет мотива обманывать людей.

Тем не менее Business Insider отмечают, что риторика его публичного образа отличается от этих слов — сайт и Instagram-аккаунт предпринимателя активно используют слоганы про быстрый заработок. Также на сайте Зиллиан называет себя «криптомиллионером» и делится фотографиями на фоне дорогих спортивных машин. Автомобилей у него три — покупка совершена на деньги от вложений и подаренные от родителей средства.

The wolf of Crypto Street?? A post shared by Eddy Zillan (@eddy_zillan) on Jan 15, 2018 at 10:49am PST

На одном из фото Зиллиан позирует у картины, где он изображен на манер одиозного дельца Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит». Подпись в Instagram сообщает: «Волк с Крипто-стрит». На вопрос о том, зачем ему ассоциации с одним из самых известных жуликов в истории трейдинга, Эдди отвечает уклончиво: