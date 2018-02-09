WhatsApp тестирует собственную платежную систему

Мессенджер WhatsApp начал тестирование сервиса WhatsApp Pay для оплаты услуг и покупок через смартфон.

Новый сервис запущен в бета-версии мессенджера на iOS и Android и пока работает только в Индии. Денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay.

Разработчики планируют создать условия, при которых бы платежная система смогла работать и с другими сервисами. Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии, включая Государственный банк, ICICI Bank, HDFC Bank, and Axis Bank. Таким образом, пользователи смогут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой.

Когда WhatsApp Pay будет доступен пользователям в других странах, пока не сообщается. Это, в том числе, будет зависеть от успеха тестирования сервиса в Индии.


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