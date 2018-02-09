Facebook тестирует кнопку downvote для модерации комментариев

Социальная сеть Facebook начала тестировать кнопку downvote для комментариев. Эта кнопка вовсе не является противоположностью кнопки «лайк» и предназначена для модерации, так как видеть downvote будет только Facebook.

«Мы не тестируем кнопку «дизлайк». Мы исследуем опцию для пользователей, которая позволит нам оценивать реакцию на комментарии других пользователей к публичным постам. Тестирование проводится на небольшой доле пользователей и только в США», — говорится в сообщении социальной сети.

Пользователи, решившие присвоить вызвавшему негативную реакцию комментарию downvote, получат возможность указать причину, которая отправится в Facebook: «оскорбление», «вводит в заблуждение» и «не по теме». В будущем downvote может стать постоянной опцией комментариев к постам.

Использование downvote позволит пользователям снизить тот или иной комментарий, таким образом уменьшая вероятность того, что кто-то еще его увидит. Инструмент был создан для борьбы с оскорблениями, непристойностями и троллингом, как средство сделать общение на Facebook менее токсичным.

Напомним, с февраля 2016 года в социальной сети Facebook, помимо традиционного «лайка», пользователям предлагается пять новых кнопок-смайлов, выражающих разные эмоции: любовь, радость, удивление, печаль и гнев.


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