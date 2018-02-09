В Одессе создали чат-бота на замену мэру, который уже месяц не появляется на работе
Мэр Одессы Геннадий Труханов с января не появляется на работе, продлевая себе отпуск: СМИ
Местный журналист Николай Яковенко специально для этого создал
Продолжать общение с ботом можно на наболевшие темы: в частности, можно спросить про киоски с шаурмой, с которыми пытался бороться мэр, про его роSSийское гражданство и про завод «Краян» (НАБУ как раз и расследует законность покупки корпусов завода мэрией города).
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Internet и сети
09.02.2018 14:21