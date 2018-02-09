Индийский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на $21,1 млн

Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) оштрафовала Google на 1,36 млрд рупий (около $21,1 млрд) за злоупотребление доминирующей позицией в поиске. В частности, речь идёт о такой вертикали, как поиск по авиабилетам.

CCI заявила, что Google отвёл непропорциональное большое пространство рекламному блоку с платными результатами в верхней части поисковой выдачи. По мнению Комиссии, таким образом поисковик ущемил интересы других компаний, пытающихся получить доступ к рынку.

Расследование в отношении Google длилось с 2012 года.

Сумма штрафа представляет собой 5% от выручки Google India за период с 2013 по 2015 годы. Для сравнения, европейское антимонопольное законодательство теперь разрешает регуляторам накладывать штрафы, основанные на проценте от мировой выручки компаний.

Напомним, что июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро за продвижение Google Shopping в товарном поиске.

В ноябре стало известно, что Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense. Однако до сих пор регулятор не вынес решения.


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