Twitter впервые за свою историю получил прибыль
В четвертом квартале 2017 года Twitter получил чистую прибыль впервые за свою 12-летнюю историю. Она составила $91 млн против убытка в $167 млн за сопоставимый период годом ранее.
По словам руководства компании, прибыль стала возможной благодаря решительному сокращению издержек начиная с октября 2017 г. и хорошей отдаче от видеорекламы.
Квартальная выручка Twitter повысилась на 2%, до $731,6 млн при ожидавшихся рынком $686,1 млн. Выручка от рекламы увеличилась на 7% в годовом выражении.
Количество пользователей Twitter практически не изменилось за квартал и выросло на 4% в годовом выражении до 330 млн человек. Эксперты ожидали роста аудитории, однако компания указывает, что на этот показатель повлияла расчистка фейковых аккаунтов и изменения в базовом web-браузере Apple Safari, которые снизили число пользователей на 2 млн.
Цена акций Twitter на предварительных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи на фоне отчетности взлетела на 20%. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 44%, до $18,75 млрд.
Напомним, в январе операционный директор Twitter Энтони Ното (Anthony Noto) покинул компанию, чтобы возглавить Social Finance Inc. (SoFi), ориентированную на технологии для финансового сектора.
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Internet и сети
08.02.2018 16:53