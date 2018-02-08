Twitter впервые за свою историю получил прибыль

В четвертом квартале 2017 года Twitter получил чистую прибыль впервые за свою 12-летнюю историю. Она составила $91 млн против убытка в $167 млн за сопоставимый период годом ранее.

По словам руководства компании, прибыль стала возможной благодаря решительному сокращению издержек начиная с октября 2017 г. и хорошей отдаче от видеорекламы.

Квартальная выручка Twitter повысилась на 2%, до $731,6 млн при ожидавшихся рынком $686,1 млн. Выручка от рекламы увеличилась на 7% в годовом выражении.

Количество пользователей Twitter практически не изменилось за квартал и выросло на 4% в годовом выражении до 330 млн человек. Эксперты ожидали роста аудитории, однако компания указывает, что на этот показатель повлияла расчистка фейковых аккаунтов и изменения в базовом web-браузере Apple Safari, которые снизили число пользователей на 2 млн.

Цена акций Twitter на предварительных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи на фоне отчетности взлетела на 20%. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 44%, до $18,75 млрд.