Google теперь требует более крупных изображений для AMP-статей
Google
Ранее минимально допустимая ширина изображения составляла 696 пикселей, а общее количество пикселей – 300 тыс. Теперь эти требования поменяли на 1200 и 800 тыс. пикселей соответственно.
Напомним, в январе Google объявил, что практически решил проблему с отображением URL в AMP-результатах поиска. В настоящее время в них показываются URL-ы Google, а не издателей, которые берутся из AMP Cache. Однако позже в этом году ситуация изменится, и AMP Cache начнёт предоставлять URL-ы издателей.
Позже в том же месяце Google значительно обновил инструмент для проверки AMP-страниц.
А 1 февраля вступило в силу новое правило, согласно которому контент AMP-страниц должен соответствовать содержимому канонических страниц. В противном случае ускоренные мобильные страницы не будут появляться в блоке «Главные новости» и в других AMP-блоках в результатах поиска.
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Internet и сети
08.02.2018 16:16