Google теперь требует более крупных изображений для AMP-статей

Google обновил требования к разметке Article для AMP-статей. Теперь, чтобы эти статьи отображались в блоке «Главные новости», их изображения должны иметь минимум 1200 пикселей в ширину.

Ранее минимально допустимая ширина изображения составляла 696 пикселей, а общее количество пикселей – 300 тыс. Теперь эти требования поменяли на 1200 и 800 тыс. пикселей соответственно.

Напомним, в январе Google объявил, что практически решил проблему с отображением URL в AMP-результатах поиска. В настоящее время в них показываются URL-ы Google, а не издателей, которые берутся из AMP Cache. Однако позже в этом году ситуация изменится, и AMP Cache начнёт предоставлять URL-ы издателей.

Позже в том же месяце Google значительно обновил инструмент для проверки AMP-страниц.

А 1 февраля вступило в силу новое правило, согласно которому контент AMP-страниц должен соответствовать содержимому канонических страниц. В противном случае ускоренные мобильные страницы не будут появляться в блоке «Главные новости» и в других AMP-блоках в результатах поиска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В сеть слили многомиллионную базу клиентов «Новой почты»В сеть слили многомиллионную базу клиентов «Новой почты»
В США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступниковВ США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников
Испания передала США роSSийского "короля спама"Испания передала США роSSийского "короля спама"
«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании
В Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНОВ Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО
Блок рекламы


Похожие новости
В Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft OfficeВ Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft Office
Google выплатил охотникам за багами $2,9 млн в 2017 годуGoogle выплатил охотникам за багами $2,9 млн в 2017 году
Google AdWords ввёл обязательную сертификацию для реселлеров билетовGoogle AdWords ввёл обязательную сертификацию для реселлеров билетов
Власти Канады просят Google запретить рекламу криптовалют и ICOВласти Канады просят Google запретить рекламу криптовалют и ICO
Google позволил бронировать отели и авиабилеты прямо в результатах поискаGoogle позволил бронировать отели и авиабилеты прямо в результатах поиска
Google завершил запуск нового Search Console для всех пользователейGoogle завершил запуск нового Search Console для всех пользователей
Google не использует контент неканонических страницGoogle не использует контент неканонических страниц
«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании
Google запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложенийGoogle запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложений
Сервис Google Авиабилеты научился предсказывать задержки рейсовСервис Google Авиабилеты научился предсказывать задержки рейсов
Последние новости
Подгружаем последние новости