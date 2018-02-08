Google теперь требует более крупных изображений для AMP-статей

Google обновил требования к разметке Article для AMP-статей. Теперь, чтобы эти статьи отображались в блоке «Главные новости», их изображения должны иметь минимум 1200 пикселей в ширину.

Ранее минимально допустимая ширина изображения составляла 696 пикселей, а общее количество пикселей – 300 тыс. Теперь эти требования поменяли на 1200 и 800 тыс. пикселей соответственно.

Напомним, в январе Google объявил, что практически решил проблему с отображением URL в AMP-результатах поиска. В настоящее время в них показываются URL-ы Google , а не издателей, которые берутся из AMP Cache. Однако позже в этом году ситуация изменится, и AMP Cache начнёт предоставлять URL-ы издателей.

Позже в том же месяце Google значительно обновил инструмент для проверки AMP-страниц.

А 1 февраля вступило в силу новое правило, согласно которому контент AMP-страниц должен соответствовать содержимому канонических страниц. В противном случае ускоренные мобильные страницы не будут появляться в блоке «Главные новости» и в других AMP-блоках в результатах поиска.