В США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников
Причастными к преступной группировке считают 36 человек, 13 из которых уже арестованы
Сотрудники правоохранительных органов США пресекли деятельность созданной гражданином Украины преступной группировки. Своими противоправными действиями киберпреступники нанесли ущерб на 530 миллионов долларов, передает DW.
В среду, 7 февраля, в министерстве юстиции США сообщили о разоблачении сети киберпреступников Infraud. Именно эта группировка была основана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.
Сообщается, что группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", т.е. "Мы верим в мошенничество". Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая противозаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе тех, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам. Как считают следователи, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.
За время существования группировки преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов, отметили в министерстве юстиции США. Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке 36 человек. 13 членов кибербанды уже арестованы. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании, отмечается в сообщении.
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