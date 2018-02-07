В США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников

Причастными к преступной группировке считают 36 человек, 13 из которых уже арестованы

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Сотрудники правоохранительных органов США пресекли деятельность созданной гражданином Украины преступной группировки. Своими противоправными действиями киберпреступники нанесли ущерб на 530 миллионов долларов, передает DW.

В среду, 7 февраля, в министерстве юстиции США сообщили о разоблачении сети киберпреступников Infraud. Именно эта группировка была основана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.

Сообщается, что группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", т.е. "Мы верим в мошенничество". Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая противозаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе тех, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам. Как считают следователи, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.