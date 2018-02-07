Facebook Watch откроется для блогеров и сможет составить конкуренцию YouTube

Facebook Watch

Facebook планирует расширить видеоплатформу Watch и конкурировать с видеохостингом YouTube. Компания уже ведет переговоры о привлечении блогеров, которые могли бы обеспечивать Facebook Watch «долгоиграющим» контентом.

Открыв площадку для пользователей, желающих создавать свои передачи и шоу, компания может избежать высоких издержек, связанных с покупкой у создателей прав на показ, вместо этого выбрав модель распределения доходов от рекламных объявлений между площадкой и создателями контента, как у YouTube.

Facebook Watch обладает множеством возможностей, привлекательных для видеоблогеров, а именно — позволяет общаться в чате и связываться с другими людьми во время шоу, присоединяться к группам, которым нравятся те же программы, создавать сообщества и оценивать понравившийся контент.

Напомним, Facebook запустил видеоплатформу Watch в августе 2017 года. Сейчас компания платит своим эксклюзивным партнерам — отдельным СМИ, студиям и криэйторам за права на их контент. Размер отчислений составляет от 10 до 500 тысяч долларов и зависит от длительности и эксклюзивности. Некоторые видео размещаются бесплатно на «партнерской» основе.


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