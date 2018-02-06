Неопределенный статус криптовалют может превратить Украину в гавань кибермошенничества, - СМИ
Количество преступлений с кибервалютами растет.
Неопределенность статуса криптовалюта в украинском законодательстве может спровоцировать всплеск киберпреступлений. Об этом говорится в материале "Полицейское расследование" на телеканале "Эспрессо". Журналисты обращают внимание на то, что преступлений, в которых фигурируют криптовалюты, становится все больше, но как квалифицировать их в МВД не знают, поскольку их статус в Украине не определен и собрать доказательную базу правоохранительным органам сложно.
"Человек приходит, обращается в полицию, пишет какое-то заявление о том, что у него украли, или вымогали, или что-то происходило с использованием криптовалюты, а криптовалюта у нас и не товар, и не деньги. К чему это приравнять - неизвестно", - говорит старший инспектор по особым поручениям департамента киберполиции Нацполиции Украины Вячеслав Марцинкевич.
Какие сегодня существуют схемы мошенничества и преступления с использованием криптовалют, смотрите подробнее в сюжете:
Отметим, что на прошлой неделю СБУ накрыла ферму майнеров, которые финансировали "ЛНР" и "ДНР". "Фермы" организовала группа граждан РоSSии и Украины. Доход направлялся на финансирование боевиков и поддержку ряда антиукраинских сайтов. Оборудование для майнинга доставлялось из РоSSии.
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