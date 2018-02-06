В Австралии детей будут учить кибербезопасности с 4 лет
Австралийское правительство продолжает расширять существующую программу образования.
В Австралии представители полиции будут проводить курсы по кибербезопасности для четырехлетних детей, посещающих детсады, на фоне опасений, что некоторые из детей могут быть привлечены к публикациям сексуальных материалов.
Об этом сообщает Australian Associated Press.
"Наши правоохранительные органы отмечают шокирующие случаи, когда четырехлетние дети снимают материал сексуального характера, загружают его в социальные сети, таким образом становясь объектом заинтересованности сексуальных интернет-преступников", - заявил министр по вопросам кибербезопасности Ангус Тейлор.
С конца марта федеральное правительство Австралии расширяет существующую программу образования в ответ на опасения по поводу инцидентов, связанных с появлением малолетних жертв.
Депутат от либеральной партии Анна Рустон отметила, что безопасность в интернете является ключевым фактором, поскольку увеличивается доступ к цифровым технологиям. "Все что мы можем сделать для обеспечения киберзащиты наших молодых австралийцев - является абсолютным приоритетом", - заявила она, представляя инициативу правительства.
Напомним, в конце января сообщалось, что около 60% россиян поддерживают создание изолированного сегмента интернета.
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Internet и сети
06.02.2018 13:49