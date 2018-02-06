Биткоин опустился ниже $6000. Рынок — до капитализации в $280 млрд

Биткоин продолжает стремительно обесцениваться. Ночью 6 февраля самая популярная и дорогая криптовалюта биткоин опустилась в стоимости ниже $6000, таким образом просев примерно на 20% за сутки или потеряв почти $10 млрд общей капитализации. Об этом свидетельствует график Coindesk, пишут AIN.UA.

Биткоин опустился ниже $6000. Рынок — до капитализации в $280 млрд

На текущий момент курс биткоина на разных биржах варьируется в пределах $6200-$6500. Капитализация составляет примерно $108-109 млрд. При этом капитализация всего рынка составляет порядка $280 млрд, тогда как на максимуме превышала $800 млрд.

Напомним, 18 декабря 2017 года стоимость биткоина на некоторых биржах превысила $20 000. После этого курс криптовалюты начал постепенно падать, а в начале января 2018 вошел в крутое пике. Другие криптовалюты, такие как эфир и риппл, также ознаменовались падением.

Биткоин опустился ниже $6000. Рынок — до капитализации в $280 млрд

Уже 17 января биткоин резко обвалился до $10 000, таким образом за двое суток просев на 30% своей стоимости. Некоторые криптоэнтузиасты отмечали, что скорее всего происходит «коррекция курса», после чего стоимость биткоина выровняется. Но также выросло количество тех, кто считает, что криптовалюты — это пузырь, который неминуемо лопнет и нанесет таким образом непоправимый вред экономике. Особенно в развивающихся странах, таких как Украина.


Майя Яровая, AIN


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