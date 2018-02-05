В Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО

На платформе доступны бесплатные подготовительные курсы по 8 школьным предметам.

Фото: Тереза Лащук

В Украине запустили онлайн-платформу для подготовки к ВНО "BeSmart", которая позволяет прослушать бесплатные курсы и пройти тесты по математике, украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, химии, географии и английскому языку.

Презентация проекта состоялась в понедельник, 5 февраля в Киеве . Участие в ней приняли министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, а также председатель подкомитета по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования Тарас Кремень, передает корреспондент LB.ua.

Комментируя новацию, министр образования Лилия Гриневич отметила, что такое курсы будут особенно полезны для учащихся, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины и не имеют возможности подготовиться к вступлению в украинский вуз.

"Самые известные университеты мира добавляют такой компонент в свои учебные программы. И мы должны это воплощать. Те, кто находятся в небольших городах и селах, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, имеют возможность учиться по нашим программам. Этот проект является социальной ответственностью, а также инвестицией в наше будущее", - сказала Гриневич.