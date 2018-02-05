Google не использует контент неканонических страниц

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter , что поисковик не использует контент неканонических страниц.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Должен ли я использовать канонический тег для вариаций товара, таких как цвет, когда остальной контент является идентичным, чтобы предотвратить дублированный контент?».

Гуглер ответил следующее:

«Конечно, вы можете это делать. Только помните, что содержимое «неканонических» версий обычно не используется».

Sure, you can do that. Just remember that the content on 'non-canonical' versions generally doesn't get used. — John ?.o(???)o.? (@JohnMu) January 29, 2018

Это значит, что если вы переадресовываете пользователей со страницы А на страницу Б с помощью 301 редиректа или rel=canonical, то содержимое страницы А не будет использоваться Google в ранжировании. Поэтому, если вы хотите, чтобы ранжировались все варианты товара, их нужно сделать каноническими.

Напомним, что Google игнорирует канонические ссылки при подозрении на ошибку, а начиная с 1 февраля контент AMP-страниц должен соответствовать содержимому канонических страниц.

Для определения канонических URL Google также использует данные XML Sitemap.