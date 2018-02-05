Google не использует контент неканонических страниц

Это значит, что если вы переадресовываете пользователей со страницы А на страницу Б с помощью 301 редиректа или rel=canonical, то содержимое страницы А не будет использоваться Google в ранжировании. Поэтому, если вы хотите, чтобы ранжировались все варианты товара, их нужно сделать каноническими.
Напомним, что Google игнорирует канонические ссылки при подозрении на ошибку, а начиная с 1 февраля контент AMP-страниц должен соответствовать содержимому канонических страниц.
Для определения канонических URL Google также использует данные XML Sitemap.
Чтобы узнать, какой URL Google посчитал каноническим, можно использовать команду «info:».
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