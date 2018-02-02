«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании

Инвесторы Alphabet обеспокоены квартальными результатами холдинга. В частности, увеличением расходов Google на приобретение трафика (TAC).

Многие инвесторы опасаются, что переход пользователей с настольных ПК на смартфоны делает Google более зависимым от конкурентов, таких как Apple, с точки зрения показа рекламы. В четвёртом квартале 2017 года расходы Google на TAC оказались выше прогнозируемых, что в некоторой мере подтверждает эти опасения.

«Google находится в зависимости от Apple, что касается поиска на устройствах iPhone, и это проблема, поскольку поиск переместился на мобильные устройства», — заявил профессор Бизнес-школы имени Стивена Росса Эрик Гордон в комментарии Financial Times.

Учёный добавил, что эта зависимость увеличивает издержки компании на получение дохода.

Согласно данным финансового отчёта, в IV квартале 2017 года расходы Google на приобретение трафика составили $6,45 млрд против $4,85 млрд в аналогичном периоде прошлого года. По итогам года чистая прибыль Alphabet сократилась на 35%.

Несмотря на этот спад, Alphabet остаётся «гориллой, способной собирать достаточно много бананов» в технологической отрасли, отмечает MarketWatch. За год акции компании выросли на 12%, поэтому снижение на 3%, зафиксированное после оглашения финотчёта – не повод бить тревогу.

В то же время аналитики Morgan Stanley понизили целевую цену акций Alphabet с $1215 до $1200 из-за «приводящих к размыванию маржи» инвестиций и замедления роста YouTube. Но они также сохранили рейтинг акций на уровне «overweight», а FactSet указывает, что 84% аналитических групп, охватывающих эти акции, рекомендуют их покупать.

Прим.ред. – рекомендации «overweight» трактуются как ожидание повышенного потенциала по сектору или по бумаге по сравнению с сопоставимым рыночным индексом или бенчмаркингом.

Напомним, что по оценкам аналитика компании Bernstein Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi), в 2017 году Google должен был заплатить Apple около $3 млрд за право оставаться поиском по умолчанию в браузере Safari.

А в сентябре Apple снова стал использовать поиск Google в Siri и Spotlight.


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