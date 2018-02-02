Топ-25 сайтов Украины за январь: интернет-магазины просели, погодные сервисы выросли

Компания TNS Ukraine представила традиционный рейтинг самых популярных сайтов Украины за январь 2018 года. Как отмечают составители рейтинга, конец праздников принес многим e-commerce-сайтам падение охватов. Оно коснулось таких сайтов, как OLX, «Розетка», Prom, сервисов «ПриватБанк» и «Нова Пошта». , пишут AIN.UA

Повысились охваты у погодных сайтов вроде Sinoptik и Gismeteo, также длительные праздники привели к росту популярности сайтов с сериалами и фильмами, вроде Kinokrad.co и Baskino.co.

РоSSийские сервисы, заблокированные в Украине, пока не уходят из топ-25, сайт сети «ВКонтакте», как и в декабре, все еще замыкает десятку, сайт «Яндекса» — на 13 месте, Mail.ru — на 14-м.