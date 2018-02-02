«Хочу максимально легализоваться»: киевский майнер о заработке и бизнесе на криптовалютах

Алексей Ревуцкий — IT-специалист в одном из крупнейших рекламных агентств Украины. Он не скрывает свою личность, как герой прошлого материала о майнинге, и согласился рассказать о своем пассивном доходе, а также поделился планами на собственный майнинг-бизнес, пишут AIN.UA.

Когда ты понял, что хочешь заняться майнингом, и с чего все началось?

Это произошло летом 2017 года — как и у многих других. Все говорили о криптовалютах, о майнинге, на каждом шагу было написано про биткоин и альткоины. Только ленивый о них не говорил. Тогда я тоже заинтересовался и полез разбираться. Направление мне было интересно как некое хобби — я люблю «ковыряться с железками», тем более на этом можно заработать. Сперва просто наблюдал и изучал тему — подписался на несколько YouTube-каналов, читал статьи и форумы, параллельно дожидаясь хоть небольшого спада цены на оборудование, ведь покупать видеокарты по цене вдвое выше нормальной вовсе того не стоило. В августе прошлого года собрал свою первую ферму, после чего начал еще глубже погружаться в тему, копить деньги на следующие фермы, вникать в трейдинг и т.д.

Сколько сейчас у тебя ферм и в какую сумму они обошлись?

Первую ферму я собрал на 6-ти видеокартах ASUS GTX 1060. Выбирал среди производителей, которые предоставляли официальную 3-х летнюю гарантию, чтобы в случае чего просто отнести на бесплатный ремонт или замену. Тогда вся сборка обошлась мне в $2900, и это дорого. В декабре я собрал еще две фермы из 12-и видеокарт ASUS RX570, тогда каждая ферма обошлась мне примерно в $2400.

Работаю только с видеокартами, с «асиками» я принципиально не хочу связываться — это очень рискованно и дорого. Думаю, что покупать и работать с таким оборудованием нужно только в большом масштабе, а еще лучше — даже не везти их в Украину, оставив майнить в Китае.

«Балконный» — потому что все стоит на балконе?

Нет, я живу в однокомнатной квартире в Киеве, поэтому фермы пришлось вывезти на дачу за город. Получилось даже убить одним выстрелом сразу двух зайцев: и фермы дома не держу, и чердак частного дома отапливаю зимой. Да и электричество там дешевле, чем в городе, поэтому у такого решения одни преимущества. А держать все оборудование дома или на работе — это то еще испытание. Если одну ферму еще можно как-то вытерпеть, например, на балконе, то три просто сведут с ума. Сужу по собственному опыту, ведь все 18 видеокарт стояли у меня в кабинете на работе, пока я их настраивал — это была неделя ада.

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Самое главное: сколько денег приносят сейчас фермы?

Сложно сказать, сколько точно принесли за все время три фермы — я недавно увлекся трейдингом, который тоже приносит прибыль. На кошельке биржи у меня сейчас примерно 0.3 BTC (в эквиваленте). Большую часть, конечно, принесла одна ферма, которую я собирал еще в августе, так как две другие я запустил только в конце декабря. Планируемая средняя доходность всех ферм — около $1500–1700 в месяц. Ориентируюсь в выгодных для майнинга монетах по сервису WhatToMine — там подробно расписано на каком оборудовании какую монету лучше майнить именно сейчас. В основном это Ethereum, но иногда переключаюсь и на другие. Например, раньше можно было в дуал-режиме майнить сразу две валюты: Ethereum и Decred или Ethereum и ZCash.

mining

Посмотреть подробную статистику: здесь и здесь

За все время я ни разу не выводил накопленное и не реинвестировал заработанные средства. Пока я просто коплю, собираю запас для торговли — я понял, что разобраться в трейдинге так же важно, как и в майнинге. Вывести первые деньги планирую весной и хочу, чтобы все было как можно более прозрачно. У меня уже есть зарегистрированный ФЛП, на который я получаю зарплату от основной работы — на этот счет и буду выводить средства. Пока в стране криптовалюты не регулируются, лучше начать с малого — просто заплатить налог и избавиться от лишних вопросов.

Да и вообще, больше в этой истории с криптовалютами меня пугает наше государство, чем какой-то обвал курса. Ведь запросто могут пожаловать товарищи, которые скажут, что я должен им денег — так было раньше, так продолжается и по сегодняшний день. Поэтому думаю, что стоит максимально легализоваться и хоть как-то обезопасить себя, особенно если хочешь построить на этом целый бизнес.

Планируешь стать криптовалютным предпринимателем?

Как это часто бывает, хобби может легко превратиться в собственный бизнес. Сейчас я планирую снять отдельное помещение и предоставлять комплекс услуг для людей, которые хотят вложиться в майнинг, но не разбираются в теме на должном уровне. Грубо говоря, они покупают у меня оборудование, услуги по его сборке, запуску и размещению, а дальше платят фиксированную сумму за обслуживание. При этом оборудование остается в их собственности, а заработанные средства «капают» на их кошельки. Я же со своей стороны предоставляю доступ к интернету, бесперебойную работу электросети, охрану, видеонаблюдение, экстренное и не очень обслуживание техники.

Бизнес я хочу вести честно, планирую платить налоги и работать так, чтобы придраться было не к чему: если покупать оборудование, то у официальных поставщиков, если работать с клиентами, то только по договору с прописанными условиями и рисками. Сейчас я консультируюсь с юристами по поводу правильного оформления моей затеи, чтобы в будущем у налоговой службы и правоохранительных органов не возникло вопросов.

Планирую запустить все через несколько месяцев, в марте-апреле. Но тут все зависит не только от меня. Например, сейчас цена на видеокарты снова взлетела, поэтому я все жду, пока она хоть немного упадет, ведь смысла переплачивать нет.

Раньше я еще задумывался над тем, как можно использовать выделяемую оборудованием энергию. Очень интересный и, казалось бы, перспективный способ — иммерсионное охлаждение. Работает очень просто: видеокарты или «асики» помещаются в специальную ванну, наполненную диэлектрической жидкостью. Такая жидкость не токсична, не имеет запаха и вкуса, никак не влияет на работоспособность электроники и ничего не растворяет. И при этом теплопроводность жидкости намного выше, чем у воздуха, поэтому охлаждается оборудование быстрее и эффективнее. Жидкость постоянно циркулирует, проходя через установку для теплообмена, которая в свою очередь может подогревать обычную водопроводную воду. Таким образом можно подогревать пол в доме, например, или всю ванную комнату, проложив в стене обычные пластиковые трубы.

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Так выглядит ванна для иммерсионного охлаждения серверного оборудования

Когда изучал эту тему, попал на сайт ребят, которые занимались этим с 2014 года, но прекратили. Они выпускали комплексные решения и не один год, но, видимо, что-то пошло не так. Пытался узнать у них на блокчейн-конференциях, задавая вопросы «в лоб», но ответа так и не получил.

Как ты относишься к тому, что в январе курс биткоина просел почти в два раза, а других криптовалют даже больше? Не страшно, что «пузырь лопнет», когда вложено столько средств?

Я отношусь к этому спокойно. Постоянный рост невозможен, падения курса это нормально. Обвал в январе, конечно, не похож на все предыдущие — он затяжной и довольно серьезный в процентном соотношении. Но то, что курс упадет, было известно еще в начале декабря, поэтому ситуация странной не выглядит. Более того, большинство трейдеров и майнеров точно так же ждали обвала. В такие моменты лучше не суетиться, а просто переждать и продолжать работать. Я уже упоминал, что пока больше всего меня беспокоит государство, а не какой-то там «обвал».

Дай несколько советов новичкам — тем, кто только-только заинтересовался майнингом.

Если хотите вложиться в майнинг и заниматься этим самостоятельно, будьте готовы тратить уйму времени на изучение темы. Форумы, статьи, новости — информации очень много, и ее нужно ежедневно переваривать, чтобы не сталкиваться с кучей проблем на пути. Все просто: не готовы разбираться с этим — не стоит даже лезть.

Майнинг тесно связан с трейдингом. Изучите основы, следите за рынком и настроениями. Это поможет и сохранить вам деньги, и принести еще больше.


Алексей Стеценко, AIN


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