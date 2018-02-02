"Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР"
Обыски прошли у арендаторов помещений на заводе.
Компания "Квазар" опровергает причастность к майнингу криптовалют и переводу средств в "ДНР" и "ЛНР", о чем ранее заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Основатель "Квазар-Микро" Евгений Уткин в комментарии "Громадському" сообщил, что прокуратура и СБУ 31 января проводили обыски у арендаторов помещений на территории завода "Квазар".
"Они не являются сотрудниками "Квазар". На территории завода арендуют помещения, но к нам не имеют отношения", - сказал он.
Напомним, 1 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на киевском предприятии "Квазар" добывали криптовалюту, которую использовали для финансирования "ДНР" и "ЛНР". Он заявил, что правоохранители изъяли на предприятии "Квазар" в Киеве "400 ферм" для майнинга криптовалют.
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