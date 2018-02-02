"Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР"

Обыски прошли у арендаторов помещений на заводе.

Завод "Квазар" Фото: km-cs.com

Компания "Квазар" опровергает причастность к майнингу криптовалют и переводу средств в "ДНР" и "ЛНР", о чем ранее заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Основатель "Квазар-Микро" Евгений Уткин в комментарии "Громадському" сообщил, что прокуратура и СБУ 31 января проводили обыски у арендаторов помещений на территории завода "Квазар".

"Они не являются сотрудниками "Квазар". На территории завода арендуют помещения, но к нам не имеют отношения", - сказал он.