Instagram запускает формат карусели для объявлений в Stories
Instagram
Теперь рекламодатели смогут размещать в одном объявлении до трёх фото или видео, которые можно будет перелистывать и ставить на паузу.
Первой новый формат опробовала компания Gap. Теперь Instagram запускает ограниченное тестирование при участии Coca-Cola, Renault и Paramount.
Когда функция будет запущена в более широком масштабе, в компании не уточнили.
Напомним, что Instagram запустил рекламу в Stories в январе 2017 года. Изначально это были полноэкранные видеоролики. В том же месяце компания добавила новый аналитический раздел Insights для Stories.
В сентябре Instagram анонсировал сразу несколько обновлений для рекламодателей в Instagram Stories: запуск формата Canvas для «историй», новый инструмент по трансформации органических Stories в рекламные посты и доступ к креативным инструментам камеры Instagram Stories.
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Internet и сети
01.02.2018 21:38