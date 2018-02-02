Instagram запускает формат карусели для объявлений в Stories

Instagram представил новый рекламный продукт – объявления в формате карусели для Stories (Carousel Ads for Instagram Stories).

Теперь рекламодатели смогут размещать в одном объявлении до трёх фото или видео, которые можно будет перелистывать и ставить на паузу.

Первой новый формат опробовала компания Gap. Теперь Instagram запускает ограниченное тестирование при участии Coca-Cola, Renault и Paramount.

Когда функция будет запущена в более широком масштабе, в компании не уточнили.

Напомним, что Instagram запустил рекламу в Stories в январе 2017 года. Изначально это были полноэкранные видеоролики. В том же месяце компания добавила новый аналитический раздел Insights для Stories.

В сентябре Instagram анонсировал сразу несколько обновлений для рекламодателей в Instagram Stories: запуск формата Canvas для «историй», новый инструмент по трансформации органических Stories в рекламные посты и доступ к креативным инструментам камеры Instagram Stories.