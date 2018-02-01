Правоохранители изъяли оборудование для майнинга на киевском предприятии «Квазар»
Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил 1 февраля, что правоохранительные органы изъяли до 400 ферм для майнинга криптовалюты. Об этом
Они располагались на нескольких этажах киевского предприятия «Квазар». Помимо этого, было изъято до 1000 блоков питания, 100 видеокамер, ноутбуки, видеокарты и другое оборудование. По данным СБУ, все оборудование было завезено в Украину нелегальным путем из РоSSии. Стоимость изъятого оборудования оценивают в $4 млн.
По словам представителей СБУ, средства, добытые в ходе майнинга, переводились на финансирование «ДНР/ЛНР». Следствие началось еще в прошлом году, операция проводилась совместно с Генеральной прокуратурой. Помимо Киева, обыски проводились в Киевской и Черкасской областях. По данным следствия, деньги боевикам пересылались через службы «Киви» и «Яндекс» (видимо, сервис «Яндекс.Деньги» — ред.), запрещенные в Украине (доступные при использование VPN — ред.). СБУ установило организатора схемы, его поиски все еще продолжаются.
В ходе майнинга злоумышленники также незаконно использовали электроэнергию, сделав врезку в сеть: суммарный долг превысил 800 000 грн.
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