Правоохранители изъяли оборудование для майнинга на киевском предприятии «Квазар»

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил 1 февраля, что правоохранительные органы изъяли до 400 ферм для майнинга криптовалюты. Об этом пишет Лига.net, пишут AIN.UA .

Они располагались на нескольких этажах киевского предприятия «Квазар». Помимо этого, было изъято до 1000 блоков питания, 100 видеокамер, ноутбуки, видеокарты и другое оборудование. По данным СБУ , все оборудование было завезено в Украину нелегальным путем из РоSSии. Стоимость изъятого оборудования оценивают в $4 млн.

По словам представителей СБУ , средства, добытые в ходе майнинга, переводились на финансирование «ДНР/ЛНР». Следствие началось еще в прошлом году, операция проводилась совместно с Генеральной прокуратурой. Помимо Киева , обыски проводились в Киевской и Черкасской областях. По данным следствия, деньги боевикам пересылались через службы «Киви» и «Яндекс» (видимо, сервис «Яндекс.Деньги» — ред.), запрещенные в Украине (доступные при использование VPN — ред.). СБУ установило организатора схемы, его поиски все еще продолжаются.

В ходе майнинга злоумышленники также незаконно использовали электроэнергию, сделав врезку в сеть: суммарный долг превысил 800 000 грн.