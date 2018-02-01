Google запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложений

Google AdWords объявил о запуске обучающей программы по универсальным кампаниям для приложений – Introduction to Universal App Campaigns (UAC).

Новый курс уже доступен для прохождения на сайте Learn with Google , но только на английском языке.

Из этого курса вы узнаете, как работают UAC, как создавать эффективные кампании для ваших целей, и как измерять полученные результаты. После окончания обучения можно сдать экзамен и получить сертификат.

Программа обучения была разработана специалистами по маркетингу Google и одобрена командой, которая работала над созданием UAC.

Универсальные кампании для приложений были запущены в 2015 году. Они используют технологию машинного обучения Google , чтобы помочь компаниям найти тех пользователей, которые наиболее ценны для них – в Google Play, Google .com, YouTube и на миллионах сайтов и приложений в контекстно-медийной сети.