Google запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложений
Google AdWords
Из этого курса вы узнаете, как работают UAC, как создавать эффективные кампании для ваших целей, и как измерять полученные результаты. После окончания обучения можно сдать экзамен и получить сертификат.
Программа обучения была разработана специалистами по маркетингу Google и одобрена командой, которая работала над созданием UAC.
Универсальные кампании для приложений были запущены в 2015 году. Они используют технологию машинного обучения Google, чтобы помочь компаниям найти тех пользователей, которые наиболее ценны для них – в Google Play, Google.com, YouTube и на миллионах сайтов и приложений в контекстно-медийной сети.
16 октября 2017 года Google перевёл все кампании по установкам приложений на UAC.
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