Google запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложений

Google AdWords объявил о запуске обучающей программы по универсальным кампаниям для приложений – Introduction to Universal App Campaigns (UAC).

Новый курс уже доступен для прохождения на сайте Learn with Google, но только на английском языке.

Из этого курса вы узнаете, как работают UAC, как создавать эффективные кампании для ваших целей, и как измерять полученные результаты. После окончания обучения можно сдать экзамен и получить сертификат.

Программа обучения была разработана специалистами по маркетингу Google и одобрена командой, которая работала над созданием UAC.

Универсальные кампании для приложений были запущены в 2015 году. Они используют технологию машинного обучения Google, чтобы помочь компаниям найти тех пользователей, которые наиболее ценны для них – в Google Play, Google.com, YouTube и на миллионах сайтов и приложений в контекстно-медийной сети.

16 октября 2017 года Google перевёл все кампании по установкам приложений на UAC.


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