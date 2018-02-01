В 2017 году рынок медийной интернет-рекламы вырос до 2,51 млрд грн

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) опубликовала результаты исследования рынка медийной интернет-рекламы по итогам 2017 года. Так объем рынка составил 2,51 млрд грн, что на 40% превышает аналогичный показатель 2016 года в гривне (без учета поисковой интернет-рекламы и других составляющих digital-рекламы). В долларах США этот показатель превысил уровень 2012 года ($94,46 млн против $74,33 млн), но еще не достиг уровня 2013 года ($114,6 млн). Доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы составила 52,5%, пишут AIN.UA.

По динамике роста интернет-реклама значительно опережает другие сегменты рекламного медиа-рынка Украины, отмечают составители исследования. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост ТВ-рекламы в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 29%, рекламы в прессе – 18%, радиорекламы – 20%.

Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились так:

  • Баннерная реклама – 49,67%;
  • In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 26,24%;
  • In-page video (content-roll) – 2,16%;
  • Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) – 12,09%;
  • Спонсорство – 9,83%.

Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили:

  • баннерной рекламы – 14,0%;
  • In-stream video – 11,55%;
  • In-page video (content-roll) – 5,55%;
  • нестандартных решений – 3,36%;
  • спонсорства – 1,0%.

Что касается доли Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы, то за исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 10,78%, у площадок продажи посредством Programmatic составили 45,4%.

Доля социальных медиа и мессенджеров (FB, VK, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) составила у агентств 26,49%.

Методика измерения объема медийной интернет-рекламы (см в приложении) основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.


Майя Яровая, AIN


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