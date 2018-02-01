Сервис Google Авиабилеты научился предсказывать задержки рейсов

Встроенный в Google поисковик авиабилетов научился предсказывать задержки рейсов. Использование алгоритмов машинного обучения позволяет Google прогнозировать такие события ещё до того, как будет получено официальное сообщение от авиакомпании.

Отслеживать статус рейса можно через поиск – по номеру, авиалинии или маршруту перелёта. Информация о задержке появится в результатах поиска.

В Google отмечают, что информация о возможных задержках не будет выводиться до тех пор, пока точность прогноза не достигнет 80%. Сервис также покажет причины этих задержек. Например, это могут быть неблагоприятные погодные условия.

Ещё одна новая функция призвана помочь путешественникам понять, что включает в себя тариф Basic Economy, предоставляемый авиакомпаниями. Этот тариф ориентирован на туристов с ограниченным бюджетом, но в разных авиалиниях он может включать разный набор ограничений.