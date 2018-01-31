Биткоин опять сильно подешевел, второй раз за месяц

Криптовалюта биткоин, пока еще самая дорогая в мире, продолжает дешеветь. Сегодня случилось уже второе за текущий месяц снижение ее курса – теперь за биткоин снова просят менее $10 000.



В первый раз падение биткоина ниже указанной отметки случилось 17 января – в тот день за него просили $9 500, но чуть позже курс немного вырос, и спустя всего две недели наметилось очередное снижение. По мнению экспертов, до конца квартала за один биток будут предлагать уже $8 000, что в сравнении с курсом крипты в декабре 2017 на уровне $20 000 уже совсем мало. Во многих странах, где больше всего майнеров, снизились продажи видеокарт на фоне колебаний курса – пользователи не хотят рисковать реальными деньгами и вкладывать их в проект, который может не окупиться в ближайшем будущем.



