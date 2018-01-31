Биткоин опять сильно подешевел, второй раз за месяц

Криптовалюта биткоин, пока еще самая дорогая в мире, продолжает дешеветь. Сегодня случилось уже второе за текущий месяц снижение ее курса – теперь за биткоин снова просят менее $10 000.

Биткоин

В первый раз падение биткоина ниже указанной отметки случилось 17 января – в тот день за него просили $9 500, но чуть позже курс немного вырос, и спустя всего две недели наметилось очередное снижение. По мнению экспертов, до конца квартала за один биток будут предлагать уже $8 000, что в сравнении с курсом крипты в декабре 2017 на уровне $20 000 уже совсем мало. Во многих странах, где больше всего майнеров, снизились продажи видеокарт на фоне колебаний курса – пользователи не хотят рисковать реальными деньгами и вкладывать их в проект, который может не окупиться в ближайшем будущем.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ripple хочет стать биткоином для банков. Но у банков другие планы
В Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - BloombergВ Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - Bloomberg
«Это подрывает бизнес доверия»: фейковое порно со знаменитостями заполонило Reddit
Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно словоЛитовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово
Google Chrome позволит вам отключать раздражающие веб-сайтыGoogle Chrome позволит вам отключать раздражающие веб-сайты
Блок рекламы


Похожие новости
Как покупка наркотиков за биткоины может обнаружиться годы спустя
Основанный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампанииОснованный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампании
Ripple хочет стать биткоином для банков. Но у банков другие планы
В 2018 году у биткоина может появиться до 50 форков
Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)Сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники (спойлер: десятки тысяч)
Биткоин снова сильно подешевелБиткоин снова сильно подешевел
Цена биткоина упала ниже $10 000Цена биткоина упала ниже $10 000
Спекулятивный рынок: цену биткоина со $150 до $1000 подняли два бота в 2013 году
Двое грабителей заставили веб-дизайнера в Харьковской области перечислить им 15 биткоиновДвое грабителей заставили веб-дизайнера в Харьковской области перечислить им 15 биткоинов
Financial Times: Павел Лернер заплатил $1 млн в биткоинах за освобождение
Последние новости
Подгружаем последние новости