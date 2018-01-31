Биткоин опять сильно подешевел, второй раз за месяц
Криптовалюта биткоин, пока еще самая дорогая в мире, продолжает дешеветь. Сегодня случилось уже второе за текущий месяц снижение ее курса – теперь за биткоин снова просят менее $10 000.
В первый раз падение биткоина ниже указанной отметки случилось 17 января – в тот день за него просили $9 500, но чуть позже курс немного вырос, и спустя всего две недели наметилось очередное снижение. По мнению экспертов, до конца квартала за один биток будут предлагать уже $8 000, что в сравнении с курсом крипты в декабре 2017 на уровне $20 000 уже совсем мало. Во многих странах, где больше всего майнеров, снизились продажи видеокарт на фоне колебаний курса – пользователи не хотят рисковать реальными деньгами и вкладывать их в проект, который может не окупиться в ближайшем будущем.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
31.01.2018 11:49