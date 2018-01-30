BitFury запустил бесплатный инструмент, который деанонимизирует мошенников в блокчейне

По словам разработчиков, на сегодня Crystal является наиболее полным и эффективным инструментом, позволяющим связать платеж в биткоинах с реальной личностью, определить владельца биткоин-кошелька и связи между разными блокчейн-объектами и предоставить неопровержимые доказательства этих действий и связей между ними, пишут AIN.UA .

Инструмент предоставляет доступ к биткоин-блокчейну, используя расширенную аналитику для поиска и отображения подозрительных транзакций и связанных объектов.

Crystal доступен с сегодняшнего дня в базовой бесплатной версии. В марте появится Pro-версия — тогда же огласят и цены. Ее можно будет использовать, как внутренний инструмент для расследований, развернутый на внутренней инфраструктуре в соответствии с политикой безопасности клиента. Никакие данные никогда не покинут безопасный периметр корпоративной сети, уверяют разработчики.

Как работает Crystal

Crystal собирает всю доступную онлайн-информацию в один интерфейс. Блокчейны содержат огромное количество данных, Crystal проверяет эти данные и анализирует их.

Данные блокчейна часто не связаны с конкретным субъектом — особенно, когда речь идет о незаконной деятельности. Crystal выходит за рамки блокчейна и собирает информацию о биткоин-адресах и объектах из других источников, таких как веб-форумы и различные сайты, на которых собираются пользователи блокчейн. Благодаря такому комплексному подходу, Crystal может установить не только адрес субъекта, но и его личность.

Инструмент выдает полную визуализацию транзакций и адрес конечного получателя, а также адрес учреждения, где средства были выведены в фиат. Если субъект использует несколько биткоин-адресов, одна транзакция может распределять средства нескольким получателям, что затрудняет следователям наблюдение за конкретным лицом. Crystal группирует адреса, принадлежащие одному и тому же владельцу, в кластер, поэтому все транзакции, относящиеся к одному и тому же объекту, попадают в выдачу.

Результаты анализа данных представлены в виде графика, который может быть использован в других программных средствах или для подготовки отчетов. Также Crystal предоставляет доказательства связей между разными участниками системы. В интерфейсе отображаются общее количество транзакций и суммы, переведенные между двумя объектами за определенный промежуток времени.