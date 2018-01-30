Основанный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампании

Кампания стартовала 5 декабря 2017 года и собрала софткап в $3 млн за первые 48 часов. На текущий момент сборы превышают $20 млн. Эту сумму удалось собрать за 14 дней по достижению софткапа, что принесло Rentberry попадание в топ-ICO 2018 года по версии Inc. и десятку самых горячих real-estate стартапов на Forbes, пишут AIN.UA.

«Думаю, отчасти это свидетельство того, что в основе токенсейла лежит устойчивый работающий бизнес. Тот факт, что наша платформа уже успешно работает почти в 5000 городов, отделяет ее от токенов, которые не имеют под собой реального бизнеса», — заявил CEO Rentberry Алекс Любинский изданию Coinspeaker.

Rentberry разместила свои токены BERRY, которые станут платежным средством на платформе. Например, с их помощью можно будет оплачивать депозит на аренду квартиры и другие цифровые услуги, которых у Rentberry великое множество. До окончания кампании, которая намечена на 22 февраля, остается еще почти месяц, и в команде не теряют надежды собрать хардкап в $30 млн.

Основанный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампании

У Rentberry — американская прописка и первоначальный рынок запуска. Но он основан и управляется украинцами, а вся разработка ведется в Киеве силами команды из 23 человек. Ранее стартап привлек венчурные инвестиции на сумму в $4 млн от инвесторов из 19 штатов по Америке и 11 стран мира. Подробнее о том, как появился Rentberry, что представляет собой платформа и почему у нее, по мнению инвесторов, большой потенциал, можно почитать в нашем интервью с Любинским.


Майя Яровая, AIN


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