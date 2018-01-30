Основанный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампании

Кампания стартовала 5 декабря 2017 года и собрала софткап в $3 млн за первые 48 часов. На текущий момент сборы превышают $20 млн. Эту сумму удалось собрать за 14 дней по достижению софткапа, что принесло Rentberry попадание в топ-ICO 2018 года по версии Inc. и десятку самых горячих real-estate стартапов на Forbes , пишут AIN.UA .

«Думаю, отчасти это свидетельство того, что в основе токенсейла лежит устойчивый работающий бизнес. Тот факт, что наша платформа уже успешно работает почти в 5000 городов, отделяет ее от токенов, которые не имеют под собой реального бизнеса», — заявил CEO Rentberry Алекс Любинский изданию Coinspeaker.

Rentberry разместила свои токены BERRY, которые станут платежным средством на платформе. Например, с их помощью можно будет оплачивать депозит на аренду квартиры и другие цифровые услуги, которых у Rentberry великое множество. До окончания кампании, которая намечена на 22 февраля, остается еще почти месяц, и в команде не теряют надежды собрать хардкап в $30 млн.