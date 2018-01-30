Аркадий Волож попал в "кремлевский список", опубликованный Минфином США

Сегодня Минфин США представил Конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В список включены 114 роSSийских чиновников и 96 бизнесменов, против которых могут в будущем вводиться санкции. В него вошел и основатель Яндекса Аркадий Волож.

Данный список не является санкционным, включение в него не означает введения санкций в отношении людей и организаций, однако они могут быть введены в дальнейшем. Он не накладывает какие-либо ограничения или запреты на взаимодействие с этими персонами со стороны США или других иностранных граждан.

В «кремлевский список» также вошли основатель роSSийского разработчика антивирусных решений «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, управляющий акционер Rambler&Co Александр Мамут и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Представители некоторых упомянутых в списке лиц заявили, что критерием для включения в список был доход свыше $1 млрд.

Помимо опубликованного списка чиновников и олигархов, «кремлевский доклад» содержит и неопубликованную часть, в которой содержится информация о том, насколько перечисленные персоны близки к Путину и правящей элите, а также об их возможном участии в коррупционной деятельности.

На фоне публикации списка, акции Яндекса на открытии торгов Московской биржи снизились сразу на 2,2%, до 2 тыс. 150 рублей за бумагу.

 


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