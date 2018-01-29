Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово
Литовский стартап Prodeum, который
Produm позиционировался как технология, которая должна была открыть покупателям всю информацию про интересующий их фрукт или овощ. Для этого нужно было просканировать штрихкод на этикетке с помощью смартфона, и вся информация о происхождении продукта появилась бы на экране. Для производителей, торговцев и маркетологов стартап предлагал возможности трекинга и анализа спроса.
ICO Prodeum
По
Также пользователи заметили, что на сайте Prodeum использловались фейковые фото команды, а также фотографии девушек, которые пиарили проект надписями на своем теле (такие фото можно заказать на Fiverr за плату).
Не известно, сколько инвесторов было у Prodeum, если таковые были, и соответственно количество пострадавших в результате мошенниеской кампании.
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