Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово

Литовский стартап Prodeum, который обещал «привнести блокчейн во фрукты и овощи», после успешного, по неподтвержденным данным ICO, удалил сайт. Вместо сайта компании по адресу загружается пустая страница с единственным словом «penis». По разным данным, в рамках ICO Prodeum привлек от $400 000 до $6 млн, однако на сегодня кошелек стартапа почти пуст. На новость обратило внимание издание vc.ru, пишут AIN.UA .

Produm позиционировался как технология, которая должна была открыть покупателям всю информацию про интересующий их фрукт или овощ. Для этого нужно было просканировать штрихкод на этикетке с помощью смартфона, и вся информация о происхождении продукта появилась бы на экране. Для производителей, торговцев и маркетологов стартап предлагал возможности трекинга и анализа спроса.

ICO Prodeum стартовало 20 января и должно было закончится 13 марта 2018 года. В рамках кампании планировалось привлечь от 2-5 тысяч ETH (около $2,5-6 млн по текущему курсу), однако уже 28 января интернет-пользователи заметили , что сайт стартапа удален. На нем осталось лишь одно слово.

По данным ICOWhatchlist, перед исченовением проект продал около 17% токенов (учитывая, что softcup составлял 2100 Eth, это примерно полмиллиона долларов по курсу эфира). Ряд пользователей писали, что Prodeum успел привлечь $6 млн за 8 дней, ссылаясь на удаленные данные с Tokendesk (страница уже удалена, но в кеше таких данных не нашлось), однако другие пользователи сомневаются , что Prodeum был успешным проектом: на страницу стартапа в Twitter подписано меньше 200 человек, а предполагаемый кошелек Prodeum оказался почти пустым (возможно, его опустошили уже после удаления сайта).

Также пользователи заметили, что на сайте Prodeum использловались фейковые фото команды, а также фотографии девушек, которые пиарили проект надписями на своем теле (такие фото можно заказать на Fiverr за плату).

Не известно, сколько инвесторов было у Prodeum, если таковые были, и соответственно количество пострадавших в результате мошенниеской кампании.