Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово

Литовский стартап Prodeum, который обещал «привнести блокчейн во фрукты и овощи», после успешного, по неподтвержденным данным ICO, удалил сайт. Вместо сайта компании по адресу загружается пустая страница с единственным словом «penis». По разным данным, в рамках ICO Prodeum привлек от $400 000 до $6 млн, однако на сегодня кошелек стартапа почти пуст. На новость обратило внимание издание vc.ru, пишут AIN.UA.

Produm позиционировался как технология, которая должна была открыть покупателям всю информацию про интересующий их фрукт или овощ. Для этого нужно было просканировать штрихкод на этикетке с помощью смартфона, и вся информация о происхождении продукта появилась бы на экране. Для производителей, торговцев и маркетологов стартап предлагал возможности трекинга и анализа спроса.

ICO Prodeum стартовало 20 января и должно было закончится 13 марта 2018 года. В рамках кампании планировалось привлечь от 2-5 тысяч ETH (около $2,5-6 млн по текущему курсу), однако уже 28 января интернет-пользователи заметили, что сайт стартапа удален. На нем осталось лишь одно слово.

Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово

По данным ICOWhatchlist, перед исченовением проект продал около 17% токенов (учитывая, что softcup составлял 2100 Eth, это примерно полмиллиона долларов по курсу эфира). Ряд пользователей писали, что Prodeum успел привлечь $6 млн за 8 дней, ссылаясь на удаленные данные с Tokendesk (страница уже удалена, но в кеше таких данных не нашлось), однако другие пользователи сомневаются, что Prodeum был успешным проектом: на страницу стартапа в Twitter подписано меньше 200 человек, а предполагаемый кошелек Prodeum оказался почти пустым (возможно, его опустошили уже после удаления сайта).

Также пользователи заметили, что на сайте Prodeum использловались фейковые фото команды, а также фотографии девушек, которые пиарили проект надписями на своем теле (такие фото можно заказать на Fiverr за плату).

Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово

Не известно, сколько инвесторов было у Prodeum, если таковые были, и соответственно количество пострадавших в результате мошенниеской кампании.


Майя Яровая, AIN


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