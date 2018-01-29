Google обновил отчёт Chrome User Experience

Google обновил отчёт Chrome User Experience, данные которого использует инструмент PageSpeed Insights. Теперь в нём доступна статистика по странам.

Ранее этот отчёт предоставлял только агрегированную статистику по всему миру. Теперь пользователи могут просматривать показатели по различным регионам и сравнивать их.

Например, на скриншоте ниже мы видим запрос на сравнение плотности 4G- и 3G-покрытия по трём странам: Индии, США и Японии. Согласно данным отчёта, 4G-соединение преобладает в Японии, а 3G – в Индии.

Какие данные будет использовать алгоритм Page Speed Update – мировые или локальные – пока непонятно. Барри Шварц из Search Engine Roundtable адресовал этот вопрос сотруднику Google Джону Мюллеру, однако тот пока не ответил на него. При этом инструмент PageSpeed Insights использует глобальные данные.

PSI uses global data. You can use new country breakouts to drill in and understand where the slow populations are / figure out how to improve their experience.

— Ilya Grigorik (@igrigorik) January 25, 2018

Напомним, что Google представил новый отчёт Chrome User Experience в октябре 2017 года.

17 января поисковик анонсировал Speed Update – новое обновление поискового алгоритма, в результате которого скорость загрузки мобильной страницы станет фактором ранжирования в мобильном поиске.


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