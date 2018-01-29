Facebook поможет пользователям защитить личную информацию
В рамках
С сегодняшнего дня в новостной ленте будут появляться видеоролики, подробно разъясняющие, какая информация влияет на появление той или иной рекламы в ленте пользователя, как редактировать и удалять старые посты, и что значит удалить аккаунт в Facebook.
Кроме того, соцсеть впервые опубликовала принципы защиты личных данных, с ними
Для управления личной информацией Facebook также напоминает о возможности пройти
Позже в этом году соцсеть запустит отдельный справочный центр, где в одном месте будут собраны все настройки и вся информация по управлению личными данными.
Напомним, что в 2015 году Facebook запустил инструмент «Проверка безопасности» (Security Checkup), цель которого – облегчить поиск и использование элементов управления безопасностью аккаунта.
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