Facebook поможет пользователям защитить личную информацию

В рамках Дня защиты личной информации Facebook запускает образовательную кампанию с целью рассказать людям о том, как они могут управлять своими персональными данными на платформе.

С сегодняшнего дня в новостной ленте будут появляться видеоролики, подробно разъясняющие, какая информация влияет на появление той или иной рекламы в ленте пользователя, как редактировать и удалять старые посты, и что значит удалить аккаунт в Facebook.

Кроме того, соцсеть впервые опубликовала принципы защиты личных данных, с ними можно ознакомиться здесь.

Для управления личной информацией Facebook также напоминает о возможности пройти Privacy Checkup.

Позже в этом году соцсеть запустит отдельный справочный центр, где в одном месте будут собраны все настройки и вся информация по управлению личными данными.

Напомним, что в 2015 году Facebook запустил инструмент «Проверка безопасности» (Security Checkup), цель которого – облегчить поиск и использование элементов управления безопасностью аккаунта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ripple хочет стать биткоином для банков. Но у банков другие планы
В Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - BloombergВ Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - Bloomberg
«Это подрывает бизнес доверия»: фейковое порно со знаменитостями заполонило Reddit
Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно словоЛитовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
Блок рекламы


Похожие новости
Джордж Сорос: Facebook и Google несут веб-тоталитаризм, который не снился ОруэллуДжордж Сорос: Facebook и Google несут веб-тоталитаризм, который не снился Оруэллу
Google позволил пользователям отключать повторяющиеся объявления ремаркетингаGoogle позволил пользователям отключать повторяющиеся объявления ремаркетинга
Количество украинских пользователей в соцсети Facebook достигло 11 млнКоличество украинских пользователей в соцсети Facebook достигло 11 млн
Facebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателейFacebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателей
Опрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопросаОпрос Facebook для определения надёжных источников новостей содержит лишь 2 вопроса
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
В Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборыВ Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборы
Дизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и другихДизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и других
Надёжность новостей в Facebook теперь будут определять пользователиНадёжность новостей в Facebook теперь будут определять пользователи
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
Последние новости
Подгружаем последние новости