Установлена причина взлома криптовалютной биржи Coincheck

Не так давно японский обменный пункт Coincheck, работавший с криптовалютой, подвергся атаке хакеров, в результате которой преступники смогли украсть огромное количество денег. Сегодня стали известны причины, по которым взлом завершился успехом.



Согласно официальной информации, хакеры, чьи личности пока не установлены, похитили свыше $530 миллионов, и Coincheck теперь придется возмещать эту сумму своим клиентам. Как сообщается, все деньги были похищены в криптовалюте NEM, так что на этот раз биткоин не в центре внимания. Хакеры сумели уйти с добычей по той причине, что все средства в NEM хранились в так называемых «горячих кошельках», которые вполне себе доступны из интернета, в отличие от «холодных кошельков», используемых для хранения другой крипты.



По словам владельцев биржи Coincheck, это было сделано на фоне технических сложностей, возникших у сотрудников, отвечающих за безопасность всего проекта, и это было временным решением. Таким образом, Coincheck сама открыла преступникам «квартиру, где деньги лежат», а те воспользовались возможностью и скрылись, став миллионерами всего за несколько минут. Итого, Coincheck лишилась доверия клиентов и приостановила операции по всем криптовалютам. Преступники на данный момент находятся в розыске.