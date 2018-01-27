В Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - Bloomberg
В Японии с криптобиржи Coincheck хакеры похитили 526 миллионов единиц (токенов) криптовалюты NEM, что составляет около $400 миллионов.
Об этом сообщили представители биржи во время срочной пресс-конференции, передает Bloomberg.
Соучредитель биржи Юсуке Оцука отметил, что сейчас компании неизвестно, каким образом с биржи исчезли более 500 миллионов токенов NEM.
Он заверил, что фирма работает над усилением безопасности всех активов клиентов. Японское агентство по финансовым услугам также отреагировало на атаку и заявило, что изучает факты, связанные с Coincheck.
Криптовалюта NEM — десятая в мире по рыночной стоимости. После сообщения об атаке стоимость криптовалюты NEM снизилась на 7,5 %.
Bloomberg отмечает, что эта кража криптовалюты является одной из самых масштабных операций по хищению активов с момента появления цифровых валют в 2009 году.
Отметим, что Coincheck — одна из крупнейших японских криптовалютных бирж.
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27.01.2018 14:19