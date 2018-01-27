Ripple хочет стать биткоином для банков. Но у банков другие планы

Ежедневно компании и покупатели со всего мира отправляют через разветвленную сеть банков более $76 млрд. Без денежного потока грузовые корабли останутся в порту, рабочие не получат зарплат, а цепочки поставки товаров разорвутся. Последние шесть лет технологическая компания Ripple из Сан-Франциско обещает разумно воспользоваться блокчейном, чтобы переписать глобальную систему оборота денег в то, что она сама называет «интернетом ценностей», пишут AIN.UA .

Эта история интересна и сама по себе. Но Ripple стала участником большой криптовалютной лихорадки конца 2017 года. Компания владеет огромным количеством электронных токенов под названием XPR. С конца сентября до начала января XRP показал феноменальный рост стоимости в 1300%, опережая гигантов вроде биткоина и эфира, а также возводя создателей в статус миллиардеров. Один из поводов покупать XRP — в отличие от биткоина, у токена строго определенное, но полезное назначение: помогать банкам переводить валюту из точки A в точку B быстрее и дешевле, особенно через границы.

Проблема в том, что банки говорят об отсутствии интереса в XPR. Анонимные топ-менеджеры семи глобальных банков, некоторые из которых заключали партнерство с Ripple, сообщили — существует лишь мизерная вероятность, что они доверят криптовалюте платежи корпоративных клиентов. Скептицизм выражает и Йозеф Любин, основатель стартапа ConsenSys, создающего приложения на базе блокчейна Ethereum:

Это сбивает с толку. Бесполезный по эффективности токен, за исключением использования одной компанией для заработка денег и финансирования собственных активов.

Всего выпущено 100 млрд токенов и согласно сайту Ripple, на руках у компании их около 61 млрд — каждый стоит $1,3 по состоянию на 25 января, что суммарно оценивается примерно в $80 млрд. Большинство находятся на эскроу-счетах и могут продаваться только в ограниченных количествах во избежание обвала рынка. С сентября 2016 года Ripple продала XPR более чем на $185 млн.

CEO Бред Гарлингхаус говорит, что Ripple сотрудничает со 100 банками для облечения проведения клиентских переводов:

Ripple пробует стать катализатором для роста всей отрасли. Текущая система слишком сложна, ей недостает прозрачности и скорости.

Однако между компанией и токеном XPR есть существенное различие — XPR это «ядро всех усилий Ripple», однако главным проектом остается RippleNet, которая не полагается на электронную криптовалюту. RippleNet соперничает с Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, более известной как платежная система Swift. Она соединяет между собой около 11 финансовых компаний. Гарлингхаус называет сложившуюся ситуацию архетипичной: «Это обычная история формата Давид против Голиафа времен Кремниевой долины». Поскольку на кону рынок объемом в несколько триллионов долларов, между компаниями идет серьезная конкуренция.

Ripple начала строить быструю, децентрализованную платежную систему на блокчейне в 2012 году. С самого начала компания полагала, что XPR сыграет в этом важную роль. Например, токен мог использоваться как связующая валюта — песо в Мексике конвертировались в XPR, которые затем становились батами в Бангкоке. Появление такого лингва франка от валютного мира помогло бы отказаться от хлопот и расходов, связанных с удержанием денег на счетах в других банках.

Банки, однако, отказались от XPR. Они сообщили, что не смогут применять инструмент, который никогда не одобрят регуляторы. Более того, ведущей силой в существующей системе переводов были не банки, а крупные компании, которым необходимо было отправлять деньги по миру. Хранители корпоративного богатства участников списка Fortune 500 не собирались полагаться на стартап, связанный с криптовалютами.

Поэтому Ripple сделала пивот и вместо XRP сфокусировалась на RippleNet. Система похожа на Swift и указывает, куда переводить деньги. У нее также есть сервис, помогающий банкам обрабатывать входящие транзакции. Компания привлекла к сотрудничеству множество банков и продала равные доли Standard Chartered Plc и Banco Santander SA. К совету директоров присоединились влиятельные люди с Уолл-стрит. Среди более чем 100 компаний Гарлингхаус тем не менее выделяет торговые обороты только одной, стокгольмской Skandinaviska Enskilda Banken AB, которая перевела посредством RippleNet более $1 млрд. В то же время даже инвесторы компании, Standard Chartered и Santander, пока ограничиваются тестированием.

Но это не значит, что система не работает. Британское подразделение Santander опробовало мобильное приложение, использующее технологии Ripple для международных переводов — транзакции осуществлялись за несколько секунд. В ноябре Standard Chartered запустил программу для корпоративных клиентов, обеспечивающую переводы между Сингапуром и Индией. И хотя ни один из банков не намерен применять XRP, они с оптимизмом смотрят на технологии Ripple.

Ripple, в свою очередь, не единственная компания, которая пытается модернизировать платежи. Лондонская Earthport Plc управляет платежной сетью в 65 странах, имеет в числе клиентов TransferWise Inc, а также стабильно наращивает обороты. Так же и Swift не собирается уходить на второй план. Система недавно выкатила новейший апдейт — Global Payments Innovation или GPI. Он позволит банковским корпоративным клиентам совершать платежи за несколько часов, а также отслеживать их путь, будто это посылки на FedEx.

Поскольку владельцы Swift — консорциум мировых банков, она играет как на «домашнем поле». Система GPI после года эксплуатации работает с 36 банками и совершает транзакций более чем на $1 млрд, используя облачные вычисления вместо блокчейна. Однако Гарлингхаус уверен, что такие сравнение некорректны и напоминают гонку между лошадью с телегой и машиной:

То, что делает GPI это, условно говоря, попытки ускорить существующую архитектуру. Но можете ли вы разогнать лошадь так, чтобы она сравнялась по скорости с автомобилем?

Что касается XPR, его использовала как минимум одна финансовая компания. Cuallix — платежный и кредитный провайдер с офисами в США и Мексике. С октября компания воспользовалась токеном для 10-12 переводов между странами. Глава финансового отдела Cuallix говорит, что каждый был в размере от $500 до $1000. 11 января Ripple анонсировала, что платежная система MoneyGram начнет тестировать использование криптовалюты. С тех пор на тест XRP записались еще две компании.

XPR упал на 55% с цены в $2,92, достигнутой в начале января. Топ-менеджер Swift Гарри Ньюман говорит, что такая волатильность отпугнет банки и клиентов:

Если стоимость криптовалюты скачет туда-обратно словно йо-йо, это не серьезная мера обмена. Это добавляет ненужных сложностей. Решение оказывается хуже проблемы.

Гарлингхаус же заявляет, что первыми XPR начнут использовать небольшие компании, использующие менее популярные валюты. Однако тонкости глобальной банковской системы могут затерять в глазах инвесторов, которые просто хотят вложиться во что-то «крипто». Среди этих нюансов может оказаться и непомерная доля Ripple в XMR.

Ибрагим Алкурд, студент Уэльсого университета, купил немного XRP по цене менее $1 в декабре, после слухов о размещении альткоина на крупнейшей американской бирже Coinbase. Этого не случилось, но Алкурду также импонирует партнерство Ripple с банками. Вероятность того, что XPR удвоит стоимость с 30 центов, по его мнению, гораздо выше, чем у соразмерного роста биткоина. Майкл Джексон, партнер люксембургской компании Mangrove Capital Partners и криптоинвестор, делает другие ставки на рост токена: «Я еще не нашел никого, кто бы понимал эту штуку».