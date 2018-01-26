Джордж Сорос: Facebook и Google несут веб-тоталитаризм, который не снился Оруэллу

Сорос обратил внимание гостей саммита на ряд острых тем, включая президента США Дональда Трампа (которого он назвал «угрозой всему миру») и безумие спекуляций, окружающих криптовалютные рынки, решительно окрестив биткоин «типичным пузырем». Впрочем, Сорос добавил, что едва ли он лопнет, потому что авторитаристы все равно будут использовать его для секретных инвестиций за рубеж, пишут AIN.UA .

Но большая часть речи миллиардера была посвящена кремниевым гигантам, над которыми, по его мнению, необходимо установить более тщательный надзор.

«Facebook и Google эффективно контролируют более половины доходов от рекламы в интенете. Они позиционирут себя как поставщиков информации. Тот факт, что они практически монополизировали эту функцию, делает их поставщиками общественных услуг, поэтому они должны подвергаться более строгим нормам, направленным на сохранение конкуренции, инноваций, и свободного и справедливого универсального доступа», — заключил 87-летний инвестор.

Он предсказал, что технологические гиганты могут «скомпрометировать себя» ради доступа к таким ключевым рынкам, как Китай . В результате будет создаваться «союз между авторитарными государствами и этими крупными, богатыми на данные IT-монополиями», который объединит зарождающиеся системы корпоративного надзора с уже разработанной системой государственного надзора.

«Результатом тому может стать попадание сети под тоталитарный контроль, какого не смогли бы себе представить Олдос Хаксли или Джоржд Оруэлл», — завил Сорос.

Сорос сравнил Google и Facebook с ресурсодобывающими компаниями, сказав , что и те, и другие «получают прибыль, эксплуатируя свою окружающую среду». «Горнодобывающие и нефтяные компании эксплуатируют физическую среду; социальные медиакомпании эксплуатируют социальную среду», — пояснил инвестор. Он также добавил, что «это особенно бесчестно, поскольку соцмедиа-компании влияют на то, как люди думают и ведут себя, и последние этого даже не замечают».

«Лишь вопрос времени до глобального господства в США IT-монополии. Давос — хорошее место, чтобы провозгласить, что дни их сочтены», — заключил Сорос.

К слову, Джордж Сорос был не единственным на саммите в Давосе, кто раскритиковал техногигантов и призвал сильнее их регулировать. СЕО Salesforce Марк Биниофф заявил, что правительство должно контролировать их, как табачные компании. «Сигареты вызывают зависимость, они вредны… Я уверен, что у технологий также есть качества, вызывающие зависимость, на которые мы должны обратить внимание», — сказал он.