Google позволил пользователям отключать повторяющиеся объявления ремаркетинга

Google обновил настройки рекламных предпочтений, позволив пользователям отключать те объявления, которые они видели много раз.

Это изменение коснулось в основном объявлений ремаркетинга, побуждающих людей приобрести товары, которыми они интересовались ранее. Google называет их «Рекламными напоминаниями». Теперь пользователи смогут заблокировать эти объявления, если они станут слишком навязчивыми.

Чтобы отключить напоминания, нужно выполнить следующие шаги:

Войдите в аккаунт Google , выберите раздел «Мой аккаунт» .

, выберите раздел . Нажмите «Настройки рекламных предпочтений» .

. Найдите раздел «Мои рекламные напоминания».

Нажмите на значок «X» рядом с названием рекламодателя, напоминания которого вы хотите отключить.

Настройки будут действовать в течение 90 дней (после этого напоминания, как правило, уже не существуют). Показ рекламных напоминаний можно запретить только на тех сайтах, которые используют рекламные сервисы Google , но не принадлежат компании.

Google также обновил функцию «Mute This Ad» («Отключить это объявление»). Теперь она будет учитывать действия пользователя на всех устройствах, где был выполнен вход в аккаунт Google . В частности, если пользователь отключит объявление конкретного рекламодателя на смартфоне, оно также будет заблокировано на его ноутбуке.

Кроме того, Google расширил использование этой функции, и теперь она будет появляться на большем количестве сайтов и приложений, которые входят в КМС Google .