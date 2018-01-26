Google позволил пользователям отключать повторяющиеся объявления ремаркетинга
Google обновил настройки рекламных предпочтений, позволив пользователям отключать те объявления, которые они видели много раз.
Это изменение коснулось в основном объявлений ремаркетинга, побуждающих людей приобрести товары, которыми они интересовались ранее. Google называет их «Рекламными напоминаниями». Теперь пользователи смогут заблокировать эти объявления, если они станут слишком навязчивыми.
Нажмите на значок «X» рядом с названием рекламодателя, напоминания которого вы хотите отключить.
Настройки будут действовать в течение 90 дней (после этого напоминания, как правило, уже не существуют). Показ рекламных напоминаний можно запретить только на тех сайтах, которые используют рекламные сервисы Google, но не принадлежат компании.
Google также обновил функцию «Mute This Ad» («Отключить это объявление»). Теперь она будет учитывать действия пользователя на всех устройствах, где был выполнен вход в аккаунт Google. В частности, если пользователь отключит объявление конкретного рекламодателя на смартфоне, оно также будет заблокировано на его ноутбуке.
Кроме того, Google расширил использование этой функции, и теперь она будет появляться на большем количестве сайтов и приложений, которые входят в КМС Google.
Напомним, что Google запустил центр управления пользовательскими данными «Мой аккаунт» в 2015 году. В 2016 компания добавила в него новый раздел «Мои действия» и «Настройки рекламных предпочтений». Эти нововведения были призваны дать пользователям больше контроля над тем, как компания собирает и использует их данные.
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