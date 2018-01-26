Голландские хакеры два года следили за роSSийскими
США получили информацию об атаках роSSийских хакеров от разведки Нидерландов.
Американские спецслужбы могли получить материалы, которые стали основой для обвинения РоSSии во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, от Нидерландов.
Об этом утверждается в расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.
Отмечается, что в 2014 году разведка Нидерландов взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Что именно это за вуз, не говорится, но здание, как утверждается, находится недалеко от Красной площади.
Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже разоблаченных роSSийских разведчиков. Им удалось раскрыть состав Cozy Bear - AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных роSSийских кибершпионов, а также выяснили, что руководит ими Служба внешней разведки РФ.
Эта информация была передана США. В публикации отмечается, что голландцы следили за хакерами около двух лет.
Напомним, ранее в Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы.
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Internet и сети
26.01.2018 10:59