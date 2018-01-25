Ветеран Google обвинил компанию в утрате способности к инновациям

Инженер Google Стив Йегге (Steve Yegge), проработавший в корпорации более 13 лет, заявил в Medium, что уходит из компании. Главной причиной такого решения он назвал утраченную Google способность создавать что-то новое.

Разработчик привёл четыре фактора, которые способствовали приобретению «неспособности к инновациям». Среди них значатся следующие:

  1. Google – консервативная компания, сосредоточенная на защите того, что она уже имеет. Google боится рисков и реальных инноваций.
  2. Компания погрязла в политике, что неизбежно для крупных организаций.
  3. Google высокомерен.

«Мне потребовались годы, чтобы понять, что компания, полная скромных людей, может быть высокомерной. У Google есть высокомерие, связанное с «мы», а не «я». Когда компания столь успешна, как Google, она может страдать от ощущения непобедимости и предначертанной судьбы, что приводит к трагическим последствиям: самоуспокоенности, синдрому «придумано не нами», потере контакта с клиентами и ошибкам в принятии стратегических решений», — написал Йегге.

  1. Google стал компанией, которая полностью сосредоточена на конкурентах, а не клиентах. По словам Йегге, Google «предпринял слабую попытку» справиться с этим, запустив новый внутренний слоган «Фокусируйтесь на пользователе, а всё остальное приложится». Но, к сожалению, это не сработало. По мнению Йегге, проблема в том, что система поощрений в компании не привязана к фокусу на клиентах, поэтому данный аспект хронически получает низкий приоритет.

Йегге также заявил, что если посмотреть на запуски компании за последние 10 лет, то практически все они копируют решения конкурентов. В качестве примеров он приводит Google+ (якобы скопировавший Facebook), Google Cloud (AWS), Google Home (Amazon Echo), Allo (WhatsApp), Android Instant Apps (Facebook, WeChat) и Google Assistant (Apple/Siri).

После ухода из Google Йегге станет сотрудником сервиса такси Grab – конкурента Uber в Юго-Восточной Азии.

Напомним, что ранее в этом месяце Джеймс Деймор, бывший инженер Google, уволенный после распространения написанного им манифеста о биологической природе гендерного неравенства, подал на компанию в суд, обвинив её в дискриминации.


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