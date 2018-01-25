«Это подрывает бизнес доверия»: фейковое порно со знаменитостями заполонило Reddit

После освещения в СМИ deepfakes создал одноименный сабреддит, на который за короткое время подписалось 15 000 человек. Внутри сообщества слово «deepfake» само по себе стало нарицательным и теперь описывает фейковые видео, созданные нейросетями. , пишут AIN.UA

Другой пользователь с ником deepfakeapp создал FakeApp — удобную в использовании программу, которая позволяет каждому создавать подобные видео. Она построена на тех же алгоритмах, что использует deepfakes. Как рассказал deepfakeapp, он создал программу, чтобы сделать технологию доступной для людей без технических знаний и навыков в программировании.

«Я думаю, что текущая версия приложения — это хороший старт, но я собираюсь совершенствовать ее в ближайшие дни и недели, — говорит deepfakeapp. — В итоге я хочу улучшить его до такой степени, чтобы пользователи смогли просто выбрать видео на своем компьютере, скачать нейронную сеть и поменять лица, нажав на одну кнопку».

Motherboard обращает внимание, что уже десятки пользователей Reddit экспериментируют с технологией обмена лиц. И некоторые видео получаются очень убедительными. Например, пользователь UnobtrusiveBot вставил лицо Джессики Альбы поверх тела порноактрисы Мелани Риос с помощью FakeApp.

Другой пользователь использовал FakeApp, чтобы заменить лицо порноактрисы лицом Дэйзи Ридли.

Такие фейковые ролики уже выдаются как реальные на сторонних сайтах. Фейковое видео, где якобы Эмма Уотсон принимает душ, было опубликовано на CelebJihad — сайте, который собирает обнаженные фото знаменитостей. В описании ролика было указано, что «это ранее неопубликованная съемка из личной коллекции».

Другие «реддиторы» берут видео знаменитостей из Instagram Stories и накладывают их на ролики с обнаженными людьми из Snapchat. «Мне повезло, что у этой девушки такие же причудливые танцы и выражение лица, как и у Хлои в ее Instagram Stories», — говорит автор фейкового видео с Хлоей Беннет.

Большинство пользователей сабреддита deepfakes делают порноролики, но некоторые используют технологию для создания других видео. Например, пользователь с ником Z3ROCOOL22 объединил съемки Гитлера с записью выступления президента Аргентины Маурисио Макри.

По словам deepfakeapp, для создания подобного видео, нужно два качественных ролика с лицом, которое пользователь хочет вставить вместо оригинального. Для работы программы нужен «хороший графический процессор с поддержкой CUDA».

Дебора Джонсон, профессор прикладной этики Университета Виргинии, не сомневается, что в будущем люди не смогут отличать фейковые видео от оригинальных. «Весь бизнес правды и доверия будет подорван из-за этой технологии», — говорит специалист.