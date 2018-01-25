Alphabet запустил компанию в области кибербезопасности Chronicle

Холдинг Alphabet, владеющий Google , объявил о запуске новой компании Chronicle, которая специализируется на кибербезопасности.

Chronicle вышла из экспериментального подразделения Google X, и теперь является отдельной компанией в составе Alphabet.

Главой Chronicle стал Стивен Джиллетт (Stephen Gillett), который в прошлом занимал пост операционного директора Symantec. После Symantec Джиллетт работал в Google Ventures, а затем перешёл на работу в Google X.

Chronicle будет предлагать два сервиса: платформу безопасности и аналитики для предприятий и онлайн-сканер вирусов и вредоносного ПО VirusTotal.

По словам Джиллетта, основная цель создания Chronicle – устранить «белые пятна» в безопасности компаний и дать им возможность получить лучшее представление о своей защите.

Новая платформа будет работать на основе инфраструктуры Alphabet и будет использовать машинное обучение и расширенные возможности поиска для помощи компаниям в анализе безопасности.

В Alphabet признали, что пока у них не так много информации о новом подразделении, которой они готовы поделиться. При этом отмечается, что новый сервис уже проходит альфа-тестирование при участии ряда компаний из топ-500 по версии Fortune.