В Tinder нашли уязвимость. Хакеры могут узнать о ваших фото, лайках и парах
Исследователи из тель-авивской компании Checkmarx обнаружили, что дейтинг-приложение Tinder имеет серьезные проблемы с безопасностью. Несмотря на то что большинство передаваемых между пользователем и облачными серверами данных проходят по защищенному протоколу HTTPS, разработчики не потрудились ввести его поддержку для фотографий профиля. Любой пользователь одной и той же сети Wi-Fi может посмотреть чужие снимки из Tinder или даже добавлять свои в посторонние аккаунты, пишут
Свайпы и лайки, в свою очередь, хотя и передаются в защищенном виде, генерируют запросы с четко определенным объемом в байтах. Например, однажды установив, что смахивание влево это 278 байт, вправо — 370 байт, а совпадение равняется 570 байтам, можно следить за активностью другого юзера.
Эрец Ялон из Checkmarx в комментарии Wired
Мы можем в точности симулировать то, что пользователь видит на своем экране. Это как будто ты знаешь все: что они делают, какие у них сексуальные предпочтения, огромное количество информации.
Чтобы продемонстрировать работу обнаруженной уязвимости, специалисты Checkmarx собрали демо-приложение TinderDrift. Оно способно дублировать пользовательские сессии во время подключения по одной сети Wi-Fi. Очевидно, что если обнаруженный эксплоит воспроизведут злоумышленники, это откроет возможность для шантажа. В безопасности находятся только сообщения и фотографии, отправленные пользователями после «матча».
В ответ на запрос издания The Verge представители Tinder
Ранее на AIN.UA выходил материал о том, как Intel 7 месяцев хранила в секрете сведения про уязвимости Meltdown и Spectre.
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