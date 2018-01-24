В Tinder нашли уязвимость. Хакеры могут узнать о ваших фото, лайках и парах

Исследователи из тель-авивской компании Checkmarx обнаружили, что дейтинг-приложение Tinder имеет серьезные проблемы с безопасностью. Несмотря на то что большинство передаваемых между пользователем и облачными серверами данных проходят по защищенному протоколу HTTPS, разработчики не потрудились ввести его поддержку для фотографий профиля. Любой пользователь одной и той же сети Wi-Fi может посмотреть чужие снимки из Tinder или даже добавлять свои в посторонние аккаунты, пишут AIN.UA.

Свайпы и лайки, в свою очередь, хотя и передаются в защищенном виде, генерируют запросы с четко определенным объемом в байтах. Например, однажды установив, что смахивание влево это 278 байт, вправо — 370 байт, а совпадение равняется 570 байтам, можно следить за активностью другого юзера.

Эрец Ялон из Checkmarx в комментарии Wired рассказал о вредоносном потенциале бреши:

Мы можем в точности симулировать то, что пользователь видит на своем экране. Это как будто ты знаешь все: что они делают, какие у них сексуальные предпочтения, огромное количество информации.

Чтобы продемонстрировать работу обнаруженной уязвимости, специалисты Checkmarx собрали демо-приложение TinderDrift. Оно способно дублировать пользовательские сессии во время подключения по одной сети Wi-Fi. Очевидно, что если обнаруженный эксплоит воспроизведут злоумышленники, это откроет возможность для шантажа. В безопасности находятся только сообщения и фотографии, отправленные пользователями после «матча».

В ответ на запрос издания The Verge представители Tinder ответили, что без защиты находятся только фотографии профиля, но в приложении они и так предоставлены в свободном доступе. Тем не менее, веб-версия сервиса уже шифрует эти снимки, а разработчики планируют внедрить эту функцию и в мобильных клиентах. Остальные подробности об улучшении безопасности неизвестны. По словам Checkmarx, они сообщили в Tinder о бреши еще в ноябре, но она по-прежнему не исправлена.

Ранее на AIN.UA выходил материал о том, как Intel 7 месяцев хранила в секрете сведения про уязвимости Meltdown и Spectre.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Instagram появилась функция слежки за пользователямиВ Instagram появилась функция слежки за пользователями
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - КубивТреть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив
Биткоин снова сильно подешевелБиткоин снова сильно подешевел
Google подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом TenсentGoogle подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
Хакеры взломали сайт одесского управления юстицииХакеры взломали сайт одесского управления юстиции
Facebook уведомит пользователя о загрузке его фото даже при отсутствии отметки с именемFacebook уведомит пользователя о загрузке его фото даже при отсутствии отметки с именем
Google: как узнать, что сайт был переведён на mobile-first индексациюGoogle: как узнать, что сайт был переведён на mobile-first индексацию
К атакам на биржи криптовалют могут быть причастны хакеры из КНДРК атакам на биржи криптовалют могут быть причастны хакеры из КНДР
Хакеры украли у компании биткоины на 70 миллионов долларовХакеры украли у компании биткоины на 70 миллионов долларов
В Instagram запретят фотографироваться с животнымиВ Instagram запретят фотографироваться с животными
Во Львове хакеры добывали криптовалюту на сайте горводоканалаВо Львове хакеры добывали криптовалюту на сайте горводоканала
В Киеве хакеры украли из госбанков более 10 млн гривенВ Киеве хакеры украли из госбанков более 10 млн гривен
Хакеры слили персональные данные участников АТО. Киберполиция уже нашла взломанный компьютерХакеры слили персональные данные участников АТО. Киберполиция уже нашла взломанный компьютер
Последние новости
Подгружаем последние новости