DuckDuckGo добавил функцию блокировки трекеров

Анонимный поисковик DuckDuckGo (DDG) обновил свои мобильные приложения и браузерные расширения. Теперь они содержат встроенный блокировщик трекеров и другие функции для защиты конфиденциальности.

«Наше видение заключалось в том, чтобы установить стандарт доверия в Интернете. [До недавнего времени] мы были сосредоточены на поисковой системе, потому что с Google действительно сложно конкурировать на их основном рынке. Но теперь, когда мы чувствуем, что можем справиться с этим, мы начали продвигаться в этом более широком видении защиты людей в Интернете», — заявил глава DuckDuckGo Гэбриел Вайнберг (Gabriel Weinberg).

Цель DuckDuckGo – создать универсальный инструмент защиты конфиденциальности, который объединяет в себе доступ к анонимной поисковой системе с функцией блокировки трекеров и рядом других функций, таких как автоматическая отправка пользователю защищённой версии сайта (если такая имеется).

DDG присваивает каждому сайту, который посещает пользователей, рейтинг конфиденциальности. При этом учитываются такие критерии, как количество скрытых трекеров на сайте, использование защищённого соединения, а также политика конфиденциальности ресурса.

Для блокировки трекеров используются отдельные технологии EasyList и Disconnect, а также собственные разработки DDG.

Обновлённые приложения DuckDuckGo и браузерные расширения доступны по всему миру для iOS, Android, Chrome, Firefox и Safari.

О том, что DuckDuckGo планирует расширить свою деятельность за рамки поиска, стало известно в феврале 2017 года.

Напомним, что поисковая система DuckDuckGo была запущена в 2010 году. Команда поиска всегда уделяла большое внимание защите конфиденциальности данных пользователей.

В 2013 году DuckDuckGo обработал свыше 1 млрд поисковых запросов. В сентябре 2015 он стал поиском по умолчанию в браузере Adblock для iOS и Android. А в январе 2017 года общее число запросов к DDG превысило 10 млрд.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Instagram появилась функция слежки за пользователямиВ Instagram появилась функция слежки за пользователями
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
YouTube ужесточает правила монетизации для блогеров
Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - КубивТреть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив
Биткоин снова сильно подешевелБиткоин снова сильно подешевел
Блок рекламы


Похожие новости
Instagram добавил рекомендованные публикации в основную лентуInstagram добавил рекомендованные публикации в основную ленту
Google добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетамGoogle добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетам
Google добавил больше контента в блоки с ответами и на панели знанийGoogle добавил больше контента в блоки с ответами и на панели знаний
Google добавил больше информации на панели знаний для товаровGoogle добавил больше информации на панели знаний для товаров
Google обновил функцию сравнения товаров в результатах поискаGoogle обновил функцию сравнения товаров в результатах поиска
Facebook запустил функцию опросовFacebook запустил функцию опросов
Instagram запустил функцию создания драматических видео SuperzoomInstagram запустил функцию создания драматических видео Superzoom
В Gmail добавили аддоны сторонних разработчиков
Facebook добавил новый раздел для заказа еды на домFacebook добавил новый раздел для заказа еды на дом
Adblock Plus представил очередное решение для блокировки рекламы в FacebookAdblock Plus представил очередное решение для блокировки рекламы в Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости