DuckDuckGo добавил функцию блокировки трекеров

Анонимный поисковик DuckDuckGo (DDG) обновил свои мобильные приложения и браузерные расширения. Теперь они содержат встроенный блокировщик трекеров и другие функции для защиты конфиденциальности.

«Наше видение заключалось в том, чтобы установить стандарт доверия в Интернете. [До недавнего времени] мы были сосредоточены на поисковой системе, потому что с Google действительно сложно конкурировать на их основном рынке. Но теперь, когда мы чувствуем, что можем справиться с этим, мы начали продвигаться в этом более широком видении защиты людей в Интернете», — заявил глава DuckDuckGo Гэбриел Вайнберг (Gabriel Weinberg).

Цель DuckDuckGo – создать универсальный инструмент защиты конфиденциальности, который объединяет в себе доступ к анонимной поисковой системе с функцией блокировки трекеров и рядом других функций, таких как автоматическая отправка пользователю защищённой версии сайта (если такая имеется).

DDG присваивает каждому сайту, который посещает пользователей, рейтинг конфиденциальности. При этом учитываются такие критерии, как количество скрытых трекеров на сайте, использование защищённого соединения, а также политика конфиденциальности ресурса.

Для блокировки трекеров используются отдельные технологии EasyList и Disconnect, а также собственные разработки DDG.

Обновлённые приложения DuckDuckGo и браузерные расширения доступны по всему миру для iOS , Android, Chrome , Firefox и Safari.

О том, что DuckDuckGo планирует расширить свою деятельность за рамки поиска, стало известно в феврале 2017 года.

Напомним, что поисковая система DuckDuckGo была запущена в 2010 году. Команда поиска всегда уделяла большое внимание защите конфиденциальности данных пользователей.