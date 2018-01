В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды

Команда Facebook представила проект Flicks — это абсолютно новая единица времени, как часы, минуты, секунды… Согласно документации на GitHub, Flick — это «самая маленькая единица времени, которая больше наносекунды» и исчисляется как 1/705 600 000 секунды. Для сравнения, наносекунда — это 1/1 000 000 000 секунды, что делает Flick единицей, длиной в 1,41723356 наносекунды, пишут AIN.UA .

We’ve launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE