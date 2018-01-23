Киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр ISeeHD.tv

Сервис обвинили в пиратстве и трансляции роSSийских каналов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция прекратила работу онлайн-кинотеатра ISeeHD.tv, обвинив его в трансляции роSSийских каналов и распространении пиратского контент.

"Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникации департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины прекратили работу сервиса iseehd.tv, который осуществлял свою деятельность в течение последних трех лет. За время работы нелегального онлайн-кинотеатра правообладателям был нанесен ущерб в особо крупных размерах", - сообщается на сайте киберполиции.

После обращения представителей одного из украинских телеканалов правоохранители провели проверку и установили, что ресурс транслировал и ретранслировал аудио- и видеопроизведения без соответствующих документов и разрешений правообладателей.

Отмечается также, что осуществлялась трансляция и ретрансляция роSSийских телеканалов, которые запрещены на территории Украины.

В ходе обысков по месту жительства администраторов и владельцев сайта и в офисном помещении провайдера полицейские изъяли компьютерную технику и серверное оборудование.

Техника направлена в экспертный центр для проведения экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос об объявлении подозрения администраторам сайта.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса.

Напомним, осенью прошлого года киберполиция закрыла онлайн-кинотеатры tovideo.net и QFILM.TV, а в ноябре 2016 года - группу пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.to, BrB.to, FS.ua и CxZ.to.