В Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборы

Компания Facebook не может гарантировать положительное влияние социальных сетей на развитие демократии.

Об этом в понедельник заявил менеджер компании по продукции Самид Чакрабарти, сообщает Reuters.

«Я хотел бы гарантировать, что положительное преобладает над негативным, но я не в состоянии этого сделать», — отметил Шакрабарти.

Он также пообещал, что Facebook будет делать все возможное, чтобы прекратить возможное вмешательство в выборы с помощью соцсетей Россией или кем-либо другим.