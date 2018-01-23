В Facebook обещают не допускать возможное вмешательство РоSSии в выборы

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Компания Facebook не может гарантировать положительное влияние социальных сетей на развитие демократии.

Об этом в понедельник заявил менеджер компании по продукции Самид Чакрабарти, сообщает Reuters.

«Я хотел бы гарантировать, что положительное преобладает над негативным, но я не в состоянии этого сделать», — отметил Шакрабарти.

Он также пообещал, что Facebook будет делать все возможное, чтобы прекратить возможное вмешательство в выборы с помощью соцсетей Россией или кем-либо другим.

Чакрабарти выразил сожаление по поводу ситуации с президентскими выборами в США 2016 года, когда роSSийские агенты распространили более 80 тысяч постов, которые достигли аудитории в свыше 126 миллионов людей в течение последних двух лет.


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